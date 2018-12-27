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Kadir Mısıroğlu: Ziya Gökalp’i Türkçüler adam zanneder

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 07:53 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından ziyaret edilmesiyle ve yaptığı sansasyonel açıklamalarla gündem olan Kadir Mısıroğlu, bu kez de Ziya Gökalp hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Mısıroğlu'nun sözleri Twitter'da 'Trend Topic' oldu.

Kadir Mısıroğlu: Ziya Gökalp’i Türkçüler adam zanneder

22 Aralık'taki 'Cumartesi Sohbetleri' adlı programında, "Ziya Gökalp'i Türkçüler adam zanneder" diyen Kadir Mısıroğlu “Türkçüler darılmasın; Ziya Gökalp, dinsiz münevver yetişmesinde birinci derecede mesuldür” ifadelerini kullandı.

''BU IRKÇILIK DEĞİLDİR'

OdaTv'de yer alan habere göre, Türk olduğunu ve Türklüğü ile iftihar ettiğini söyleyen Mısıroğlu, “Bu ırkçılık değildir. Türk’ün ortaya koyduğu medeni vasıtalarla müftehirim, askeri vakalarla müftehirim. Bu ırkçılık değildir bu babanla iftihar etmene benzer” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

'ZİYA GÖKALP'İ TÜRKÇÜLER ADAM ZANMNEDER'

“Ziya Gökalp’i Türkçüler adam zanneder, Ziya Gökalp’in Türkiye’ye naklettiği sosyoloji, dini bütün metafizik hakikatleri ile âdeme mahkûm eden bir sistemdir. Durkheim sosyolojisidir. Durkheim bir Yahudi’dir. Bir Yahudi’nin sistemini Ziya Gökalp Türkiye’ye adapte etmiştir. Ziya Gökalp Kürt’tür, Türkçülük yapar. Kürtçülük yapan Bedirhanzade’ler Arap’tır. Abbasi hanedanlığındandır. Bu işler, biraz karışıktır. Bazı insanlar, bazı maksatla, bazı davaları güderler. İman adamı olmak başka şeydir, siyaseten bazı davaları gütmek başka şeydir.”

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Mısıroğlu'nun sözleri sosyal medyada tepki toplarken "#KadirMısıroğlu" ve "#ZiyaGökalp" başlıkları Twitter'da 'Trend Topic' oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Mısıroğlu Twitter ziya gökalp

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