Kadir Mısıroğlu’nun durumu iyiye gidiyor

İstanbul’da özel bir hastanede yoğun bakıma alınan tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’nun durumunun iyiye gittiği açıklandı. Mısıroğlu’nun hayatını kaybettiği iddiaları yalanlanarak çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.
Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır, diyabetik şeker rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alınan 86 yaşındaki tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’nun hayatını kaybettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. İHA’ya bilgi veren Bahadır, “Üstad iyiye gidiyor. Hayati tehlikesi yoktur. Haberler yalandır. Lütfen itibar etmeyiniz. Yalan haberlerle ilgili hukuki yola başvurulacaktır.” dedi.
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