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Kadir Şeker 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

14.10.2020 12:46 | Son Güncelleme

Konya'da Ayşe Dırla'yı sevgilisi Özgür Duran'ın şiddetinden korumak isterken Duran'ın ölümüne sebep olmakla suçlanan Kadir Şeker 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker (20), suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle "kasten adam öldürme" suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi.

Dördüncü kez hakim karşısına çıkan ve daha önceki duruşmalara tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Kadir Şeker, karar duruşmasında bu kez salonda hazır bulundu.

Şeker'in avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, böyle bir karar beklemediklerini ifade ederek karara itiraz için istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

Şeker'in avukatları mahkemede yaptıkları savunmada olayda kasıt olmadığını, Şeker'in şiddet görmek üzere olan bir kadına yardıma koştuğunu ve olayda da Özgür Duran'ın boynunu sıktığını belirtti.

Şeker'in yargılanması ise kadın örgütlerinin tepkisine neden olmuştu. Kadın Meclisleri adlı platform, "Kadınları öldürenler ve kadınlara şiddet uygulayanlar kalırken kadına şiddeti için müdahale eden #KadirŞeker adil yargılansın" çağrısıyla duruşma sırasında Konya Adliyesi'nde olacaklarını açıklamıştı.
Özgür Duran'ın ailesi Şeker'in cezalandırılmasını istedi

Duruşmada Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran da Kadir Şeker'in cezalandırılmasını talep etti.

Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ise duruşmada "Kadir Şeker'e soruyorum. Neden elinde bıçakla geldin oraya? Benim 8 aydır ciğerim yanıyor. Benim oğlum gaspçı değil, satıcı değil. Benim çocuğumun yuva kurma hayali vardı. Onu da Kadir Şeker elinden aldı" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana gelmişti. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmasını sürdürdü. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de kadının dövüldüğünü sanıp olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçağın Duran'ın kalbine isabet ettiği belirtiliyor. Özgür Duran olayda hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alınmıştı.

DHA,DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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