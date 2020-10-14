Kadir Şeker 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker (20), suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle "kasten adam öldürme" suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi.

Dördüncü kez hakim karşısına çıkan ve daha önceki duruşmalara tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Kadir Şeker, karar duruşmasında bu kez salonda hazır bulundu.

Şeker'in avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, böyle bir karar beklemediklerini ifade ederek karara itiraz için istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

Şeker'in avukatları mahkemede yaptıkları savunmada olayda kasıt olmadığını, Şeker'in şiddet görmek üzere olan bir kadına yardıma koştuğunu ve olayda da Özgür Duran'ın boynunu sıktığını belirtti.

Şeker'in yargılanması ise kadın örgütlerinin tepkisine neden olmuştu. Kadın Meclisleri adlı platform, "Kadınları öldürenler ve kadınlara şiddet uygulayanlar kalırken kadına şiddeti için müdahale eden #KadirŞeker adil yargılansın" çağrısıyla duruşma sırasında Konya Adliyesi'nde olacaklarını açıklamıştı.

Özgür Duran'ın ailesi Şeker'in cezalandırılmasını istedi