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Kadir Şeker davasında karar günü! Yeniden yargılanmasına başlandı

05.07.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 2020 yılında meydana gelen korkunç olayda Kadir Şeker sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürmüş, Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay tarafından bozulan kararda bugün Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada Şeker ile müştekiler ve taraf avukatlarına söz verilmesi bekleniyor.

Kadir Şeker davasında karar günü! Yeniden yargılanmasına başlandı

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı. Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

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12 YIL 6 AY HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.

YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI

12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in, yeniden yargılanmasına başlandı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Şeker ve yakınları, maktul Özgür Duran'ın ailesi ile taraf avukatları katıldı. İddia makamı bozma ilamına uyulmasını istedi. Duruşmada Şeker ile müştekiler ve taraf avukatlarına söz verilmesi bekleniyor.

(AA)

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