Kadir Şeker davasında olayların seyrini değiştirecek yeni bilgilerin olduğu iddia edildi

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'in (20) yargılandığı davanın son duruşmasının ardından ortaya çıkan gizli tanığın ölen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç'a ulaştığı öne sürüldü. Dalkılıç, “Tanık, 'Özgür Duran'ın uyuşturucu sattırmadığını ve satışa karşı çıktığı için öldürüldüğünü, Kadir Şeker uyuşturucu kullanıyor ve uyuşturucu alırken görenler var' dediğini söyledi. Ailenin avukatı Metehan Uluman, gizli tanık ifade verdikten sonra Kadir Şeker dosyasının bambaşka bir hal alacağını söyledi.

GİZLİ TANIKTAN YENİ İDDİA

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanıp hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame hazırlanan Şeker, yargılandığı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şeker'in cezası, olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 15 yıla, iyi hal hükümleri uygulanarak 12,5 yıla düşürüldü. Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, kararla ilgili İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Bu başvurunun hemen ardından ortaya çıkan sürpriz tanık, iddiaya göre, Özgür Duran'ın ailesinin avukatı Metehan Uluman aracılığıyla anne Mübeyyen Güner Dalkılıç'a ulaştı. Bildiği her şeyi anlatacağını söyleyen tanık, Kadir Şeker'in uyuşturucu kullanan bir kişi olduğunu ve uyuşturucu tacirleri tarafından Özgür Duran'ı öldürtmek için kullanıldığını öne sürdü.