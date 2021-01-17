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Kadir Şeker davasında olayların seyrini değiştirecek yeni bilgilerin olduğu iddia edildi

17.01.2021 17:58 | Son Güncelleme:
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Kadir Şeker davasında olayların seyrini değiştirecek yeni bilgilerin olduğu iddia edildi

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'in yargılandığı davanın ardından bir gizli tanık Özgür Duran'ın annesine ulaşarak davanın seyrini değiştirecek bilgiler verdiği öğrenildi.

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'in (20) yargılandığı davanın son duruşmasının ardından ortaya çıkan gizli tanığın ölen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç'a ulaştığı öne sürüldü. Dalkılıç, “Tanık, 'Özgür Duran'ın uyuşturucu sattırmadığını ve satışa karşı çıktığı için öldürüldüğünü, Kadir Şeker uyuşturucu kullanıyor ve uyuşturucu alırken görenler var' dediğini söyledi. Ailenin avukatı Metehan Uluman, gizli tanık ifade verdikten sonra Kadir Şeker dosyasının bambaşka bir hal alacağını söyledi.

GİZLİ TANIKTAN YENİ İDDİA

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanıp hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame hazırlanan Şeker, yargılandığı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şeker'in cezası, olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 15 yıla, iyi hal hükümleri uygulanarak 12,5 yıla düşürüldü. Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, kararla ilgili İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Bu başvurunun hemen ardından ortaya çıkan sürpriz tanık, iddiaya göre, Özgür Duran'ın ailesinin avukatı Metehan Uluman aracılığıyla anne Mübeyyen Güner Dalkılıç'a ulaştı. Bildiği her şeyi anlatacağını söyleyen tanık, Kadir Şeker'in uyuşturucu kullanan bir kişi olduğunu ve uyuşturucu tacirleri tarafından Özgür Duran'ı öldürtmek için kullanıldığını öne sürdü.

'TANIĞIN ANLATTIKLARI KANIMI DONDURDU'

Tanığın anlattıklarını dinleyince şok yaşadığını belirten Mübeyyen Güner Dalkılıç, oğlu Özgür Duran'ın Kurşunlu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti. Sürpriz tanığın anlattıkları üzerinden savcılığa yeni bir dilekçe sunmaya hazırlanan Mübeyyen Güner Dalkılıç, “Ben zaten planlı bir cinayet olduğundan şüpheleniyordum. Tasarlayarak öldürüldüğünü başından beri düşünüyordum. Savcıya Ayşe Dırla'nın öldürdüğünü söyledim. 10 ay boyunca hep bu şüpheyle yaşadım. Tanığın anlattıkları kanımı dondurdu. Kadir masum değildir" dedi.

'UYUŞTURUCU SATIŞINA KARŞI OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜLER'

Erkek tanığın elinde, anlattıklarına dair deliller ve belgeler olduğunu da söylediğini belirten Dalkılıç, “Tanık bir gün önceden Özgür'ün öldürüleceğinden haberi olduğunu, ancak yapmamaları gerektiğini söylediğini anlattı. Tanık, Özgür Duran'ın uyuşturucu sattırmadığını ve satışa karşı çıktığı için öldürüldüğünü söyledi. Ayşe Dırla'nın uyuşturucudan kazandığı parayı Özgür'ün yediğini düşündüler. Ama Özgür bu duruma karşıydı. O yüzden çocuğumu yok ettiler" diye konuştu. Mübeyyen Güner Dalkılıç, Özgür Duran'ın cep telefonu kaydının incelenmesini ve olay günü arayanların tek tek sorgulanmasını istedi.

KADİR ŞEKER: BIÇAĞI TESPİH GİBİ OYNAMAK İÇİN ALDIM

Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran (18), Ayşe Dırla'nın şiddet gördüğü yönündeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Duran, ağabeyinin Dırla'yı dövmediğinin olay günü alınan darp raporunda 'Darp cebir izi yoktur' sonucuyla desteklendiğini anlattı. Kadir Şeker'in yanında taşıdığı bıçağın özel ve taşınması yasak bir bıçak olduğunu anlatan Duran, “Siyah bir bıçak. Açıldığında bir A4 kağıdı boyunda oluyor. Bu bıçağın taşınması yasaktır. Kadir Şeker ifadesinde 'Bu bıçağı internetten elimde tespih gibi oynamak için aldım' diyor" diye konuştu.

'GİZLİ TANIK DOSYANIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRECEK'

Ailenin avukatı Metehan Uluman, gizli tanık ifade verdikten sonra Kadir Şeker dosyasının bambaşka bir hal alacağını söyledi. Avukat Uluman, "Kamuoyu duyduklarına inanamayacak. Gizli tanığın ifadeleri toplandıktan sonra Kadir Şeker'in kesinlikle müebbet hapis cezası alacağı kanaatindeyim" dedi. (DHA)

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