HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadir Şeker davasında şok olay

Kadir Şeker davasında şok olay

22.02.2021 20:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Şeker’in kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, cumartesi günü akşam saatlerinde sokakta yaşayan oğluna yemek vermek için dışarı çıktığını ve Ayşe D.’nin kardeşi Figen D’nin saldırısına uğradığını iddia etti.

Kadir Şeker’in kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, cumartesi günü akşam saatlerinde sokakta yaşayan oğluna yemek vermek için dışarı çıktığını ve Ayşe D.’nin kardeşi Figen D’nin saldırısına uğradığını iddia etti. Dalkılınç’ın burnunda kırık olduğu aldığı raporla doğrulandı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, Konya’da Ayşe D’yi darp ettiği gerekçesiyle Kadir Şeker tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Özgür Duran’ın Antalya’da yaşayan annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, sokakta yaşayan oğluna yemek götürmek için dışarı çıktığı esnada Ayşe D’nin kız kardeşi Figen D’nin saldırısına uğradı. Dalkılınç, Figen D’nin saçını yolup, burnuna kafa attığını ve "Oğlun gibi seni öldürsek ne yazar?" dediğini iddia etti.
Mübeyyen Güner Dalkılınç, “Figen D. bana, ’Seni burada şimdi ne yapayım ne yapayım. Burada kafanı gövdenden ayırsam, oğlunu parkta öldürdüğümüz gibi seni de burada öldürsem ne yazar ne yazar’ dedi. Bana ne yapabileceğini sordum. Bu sözle ben kendimden geçtim. Bana bir şey yapamayacağını ve adaletin gerekeni yapacağını söyledim. Önümü kesti, ağzımdaki maskeyi tuttu attı. Montumla yakamdan tutarak sarstı. Halen boynum ağrıyor. Sonra kafa attı. ‘Seni öldürürüm, kafanı gövdeden ayıracağım’ dedi. Hakaret, küfürler etti cevap vermedim, direkt saçıma yapıştı. Kafam yerde bir on dakika mücadele etti. Saçlarımdan tuttu, bayağı bir çekti. Tokam kırıldı” dedi.

“Beni zor kurtardılar ellerinden”
Kırık tokasını ve kopan saçlarını saldırgan Figen D’nin elinden zor aldığını söyleyen Dalkılınç, “Avuçlarının içi saçlarımla doluydu. İnsanlar zor ayırdı. Bu saçlarımı bırakmadım. Bu saçları ben yolmadım, o kadın yoldu. 2-3 kere bana sürekli saldırdı. Çıldırmış, delirmiş gibi bir hali vardı. Bu şahsın çocuğumu nasıl öldürttüklerine inandım. Zaten bir nevi kendi de itiraf etti. ’Oğlunu nasıl öldürttük, seni de burada öldürsek ne yazar, ne yazar’ dedi. Ben zaten orada bittim. Müdahale bile edemedim. Hesabını adalet önünde aramak isterim. Beni zor kurtardılar ellerinden. Burnumda kırık var, operasyon geçirdim. Kafayı yiyince neye uğradığımı şaşırdım. İki gündür kendime gelemedim. Ben bir anneyim. Şiddete uğrayan benim, sokak ortasında öldürülen evlat benim. Aynı şiddet bana uygulanıyor” diye konuştu.
Şiddeti kendisinin gördüğünü, parkta öldürülen oğlunun da kesinlikle bir darp olayına karışmadığını savunan Dalkılınç, “Hepsinden davacıyım. Figen D’den davacıyım. Ağzıyla itiraf etti. Çocuğumun katilleri onlardı. Şikayet dilekçemi verdim polis merkezine. Can güvenliğimden endişe duyuyorum. Benim canım evladım gibi ortada. Yetkililere sesleniyorum, göreve davet ediyorum. Çocuğumun katilleri bunlardır, içerideki değil dışarıdaki katildir. Şikayetçiyim. Canımı da versem oğlumun adaleti için mücadele edeceğim. Evladım için bu sokaklarda canımı vermeye hazırım” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkeziYurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi
1/

En Çok Okunan Haberler

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Ons altın 2075 doları görebilir

Ons altın 2075 doları görebilir

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Cinsel istismar suçundan 35 yıl 7 ay hapis cezası alan baba tahliye edildi

Cinsel istismar sucundan ceza alan babaya tahliye kararı

Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin doğu kesimleri için çığ uyarısı

Meteoroloji uyardı: Çığ olabilir

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir: İddialar yalan ve iftiradır

Gara'ya giden vekil olarak onun adı verilmişti! Yanıt geldi

Son Dakika: PKK'nın Gara'da şehit ettiği 13'üncü vatandaşın da kimliği tespit edildi

PKK'nın şehit ettiği 13'üncü vatandaşın da kimliği tespit edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.