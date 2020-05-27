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Kadir Şeker davasında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 13:45 | Son Güncelleme

Konya'da, parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker'in, tutukluluk halinin devamına karar verildi

Kadir Şeker davasında yeni gelişme
  1. Ağır Ceza Mahkemesinde, 28 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıkan Şeker'in, tutukluluk hali bugün yeniden değerlendirildi.

AA'nın haberine göre, sanık Şeker’in, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Şeker, mahkemede ilk ifadesini 24 Haziran'da verecek.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.

Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti.

(AA)

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