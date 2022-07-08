HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadir Şeker'den tahliye sonrası ilk açıklama! Binlerce beğeni aldı: Vatanıma ve milletime olan borcumu...

Kadir Şeker'den tahliye sonrası ilk açıklama! Binlerce beğeni aldı: Vatanıma ve milletime olan borcumu...

08.07.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Şeker tahliye sonrası ilk kez açıklama yaptı. 2 yıl 5 ay 1 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Kadir Şeker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yurtdışına gitmeyeceğini, hayırlı bir doktor olarak vatanına ve milletine olan borcunu ödemek istediğini belirtti. "son nefesime kadar ülkeme hizmet edeceğim" diyen Kadir Şeker'in paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Kadir Şeker'den tahliye sonrası ilk açıklama! Binlerce beğeni aldı: Vatanıma ve milletime olan borcumu...

Kadir Şeker davasında Türkiye'nin merakla beklediği karar dün açıklandı. 5 Şubat 2020'de Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken, Duran'ı öldüren Şeker; 2 yıl 5 ay 1 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. Tahliye sonrası ne diyeceği merak konusu olan Şeker, ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Kadir Şeker'in paylaşımı binlerce beğeni aldı. İşte Kadir Şeker'le ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

5 ŞUBAT 2020'DE NE YAŞANMIŞTI?

Türkiye'nin konuştuğu olay 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı.

KADİR ŞEKER, TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURDU

Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçakladı. Duran, kurtarılamadı. Kadir Şeker ise tutuklandı.

AAA

ÖNCE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALMIŞTI

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker, ömür boyu hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınıp, asgari düzeye yakın ceza olması gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayında son dakika gelişmesi! Beklenen haber geldi: Kadir Şeker tahliye olduBeklenen haber geldi: Kadir Şeker tahliye oldu

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

FSDFS

CEZASI 10 YIL 10 AYA İNDİ

Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker'in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KADİR ŞEKER TAHLİYE EDİLDİ

Bunun üzerine avukatları, dün bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahmekesi'ni tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

vbb

KADİR ŞEKER'DEN İLK AÇIKLAMA

Dün özgürlüğüne kavuşan Kadir Şeker, sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamalarda ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu borcumu, vatanıma ve milletimize hayırlı bir doktor olup ödemek istiyorum. Yurtdışına gitmeyeceğim, son nefesime kadar ülkeme hizmet edeceğim.

2 yıl 5 ay 1 gün sonra gelen adalet. Annemin gözyaşlarını sebepsiz yere akıtanlar, umarım sizlerin de annesi bir gün ağlamaz.

Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Tek gerçek hesabım budur."

Kadir Şeker'in paylaşımları çok sayıda beğeni ve retweet aldı.

3

2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında tekme tokat dövdü! 'Bu kadın yüzünden AIDS oldum'Sokak ortasında tekme tokat dövdü! 'Bu kadın yüzünden AIDS oldum'
Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…
Baldızına tecavüz etmişti! Detaylar mide bulandırdı Baldızına tecavüz etmişti! Detaylar mide bulandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!

Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!

Hem Erdal Acar hem de MHP'li isim tutuklandı!

Hem Erdal Acar hem de MHP'li isim tutuklandı!

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.