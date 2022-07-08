Kadir Şeker'den tahliye sonrası ilk açıklama! Binlerce beğeni aldı: Vatanıma ve milletime olan borcumu...

Kadir Şeker davasında Türkiye'nin merakla beklediği karar dün açıklandı. 5 Şubat 2020'de Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken, Duran'ı öldüren Şeker; 2 yıl 5 ay 1 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. Tahliye sonrası ne diyeceği merak konusu olan Şeker, ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Kadir Şeker'in paylaşımı binlerce beğeni aldı. İşte Kadir Şeker'le ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

5 ŞUBAT 2020'DE NE YAŞANMIŞTI?

Türkiye'nin konuştuğu olay 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı.

KADİR ŞEKER, TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURDU

Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçakladı. Duran, kurtarılamadı. Kadir Şeker ise tutuklandı.

ÖNCE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALMIŞTI

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker, ömür boyu hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınıp, asgari düzeye yakın ceza olması gerektiği vurgulandı.

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

CEZASI 10 YIL 10 AYA İNDİ

Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker'in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KADİR ŞEKER TAHLİYE EDİLDİ

Bunun üzerine avukatları, dün bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahmekesi'ni tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

KADİR ŞEKER'DEN İLK AÇIKLAMA

Dün özgürlüğüne kavuşan Kadir Şeker, sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamalarda ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu borcumu, vatanıma ve milletimize hayırlı bir doktor olup ödemek istiyorum. Yurtdışına gitmeyeceğim, son nefesime kadar ülkeme hizmet edeceğim.

2 yıl 5 ay 1 gün sonra gelen adalet. Annemin gözyaşlarını sebepsiz yere akıtanlar, umarım sizlerin de annesi bir gün ağlamaz.

Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Tek gerçek hesabım budur."

Kadir Şeker'in paylaşımları çok sayıda beğeni ve retweet aldı.



