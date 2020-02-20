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  4. Kadir Şeker ile ilgili flaş gelişme: Arbede sırasında bıçaklandığı emaresi yok

Kadir Şeker ile ilgili flaş gelişme: Arbede sırasında bıçaklandığı emaresi yok

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2020 09:53 | Son Güncelleme

Konya'da şiddet gördüğünü düşündüğü bir kadına yardım etmek isterken, sevgilisi Özgür Duran’ın ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker dosyasında sona gelindi. İlk incelemeler sonucu Kadir Şeker’in, Özgür Duran’ı üzerine düşme veya arbede sırasında bıçakladığını gösterir bir tespit yapılamadı.

Konya’da şiddete uğradığını düşündüğü Ayşe D.’ye yardım etmek isterken sevgilisi Özgür Duran’ın bıçakla ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker dosyasında iddianame hazırlanma aşamasına gelindi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü soruşturmada kriminal rapor başta olmak üzere adli incelemelerin büyük kısmı tamamlandı. İlk incelemeler sonucu Kadir Şeker’in, Özgür Duran’ı üzerine düşme veya arbede sırasında bıçakladığını gösterir bir tespit yapılamadı. Bıçağın giriş şekli ve yaranın derinliğinden de, ölüme sebebiyet veren yaralanmanın 'üzerine düşme sonucu yaşanan arbede sırasında gerçekleştiği' değerlendirmesi yapılamadı.

'YERE DÜŞMEDİLER'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir kadın tanık, olayı baştan sona anlattı. Dosyaya giren ifadeye göre kadın tanık, Özgür Duran ile Kadir Şeker arasında itişmeler yaşandığını ancak yere düştüklerini görmediğini söyledi. Kadir Şeker ise ifadesinde Özgür Duran ile birlikte yere düştüğünü, bıçağın da bu sırada saplandığını düşündüğünü anlattı.

TOPRAK ÖRNEKLERİ ALINDI

Öte yandan Konya Başsavcılığı her bir delili kapsamlı incelemeye aldı. Kadir Şeker’in kıyafetleri üzerinden toprak örnekleri alındığı da öğrenildi. Ancak bu toprak örneklerinin tam olarak nereye ait olduğunun tespit edilmesi için hem olay yeri olan parktan hem de yol güzergahı boyunca toprak örnekleri alındığı ve karşılaştırıldığı öğrenildi.

Kadir Şeker’in vücudundaki yaralanmalar da tek tek tespit edildi. Bu darbe izlerinin nasıl oluştuğuna ilişkin de incelemeler yapıldığı öğrenildi. Kadir Şeker’in olay sırasında ne şekilde yaralandığının belirlenmesi için kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.

AYŞE D. OLAY YERİNDE DARP EDİLMEMİŞ

Öte yandan Kadir Şeker’in şiddete uğradığını düşündüğü Ayşe D.’yi kurtarma amacıyla olay yerine gitmesine rağmen, yapılan muayene ve adli incelemelerde kadının olay yerinde darp edildiğine ilişkin bir bulguya rastlanmadı. Ancak, Ayşe D.’nin Özgür Duran tarafından olay yeri olan parka gelmeden önce darp edildiğine ilişkin tespitler yapıldı. Ayşe D. ifadesinde de Özgür Duran’ın kendisini dövmediğini, sözlü tartışma yaşadıklarını anlattı.

KONYA BARO BAŞKANI KADİR’İ SAVUNACAK

Konya Barosu Başkanı Avukat Mustafa Aladağ’ın Kadir Şeker’in avukatlığını alacağı öğrenildi. Kadir’in mevcut avukatından yetkilendirmeyle savunmayı devralacak olan Baro Başkanı Avukat Aladağ, “Kadir’in savunması için yüzlerce avukat gönüllü oldu. Türkiye Barolar Birliği Başkanımız ile de durumu görüşerek, Kadir’in avukatlığını benim yapmam gerektiğine karar verdik. Kadir için elimizden gelen tüm hukuki desteği sağlayacağız. Biz Kadir adına meşru müdafaa sınırının aşılması sonucu ölüm olayının gerçekleştiği savunması yapacağız. Kadir’in taraflarla hiçbir tanışıklığı yok, dolayısıyla husumet de yok. Herkesin kabul ettiği Kadir’in şiddet mağduru olduğunu düşündüğü kadına yardım etmek kastıyla olay yerine gidiyor ve müdahale ediyor. Sonrasında yaşanan ölüm olayı Kadir’i tam olarak kader mahkumu haline getirdi. Ancak hukuki olarak meşru müdafaa sınırlarının aşılması savunmamız olacak" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Şeker Konya

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
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Bırakın şu genci ya... Amma uzadı bu iş... Bir pislik yok oldu sayesinde... ödül verin ödül..
evimizin gülünü başımızın tacını çarisiz kadınlarımızı tek tek ölduruyorlar kimsenin sesi çıkmıyor herkezin herkez fatırayı kadire kesti o cani ölmeseydi kadın ölecekti kadırin hiç sucu yok
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