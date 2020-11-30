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  4. Kadir Şeker'in babası: Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı

Kadir Şeker'in babası: Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı

30.11.2020 16:06 | Son Güncelleme:
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Kadir Şeker'in babası: Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı

Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, oğlunun kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın araçta 900 gram eroinle yakalanmasını değerlendirdi. Baba Şeker, "Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı'' diye konuştu.

Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, oğlunun kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın araçta 900 gram eroinle yakalanmasını değerlendirdi.

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Cengiz Şeker, oğlunun oradaki kadını annesi ve ablasının yerine koyarak yardıma koştuğunu belirterek, ''Kadir, aynı durumda annesi olabileceğini düşünerek, o kadını ablası olarak görüp yardımına koştu. Kadir şu an bir bedel ödüyor. Bu bedelin boşa gittiğini düşünmüyorum. Çünkü oradaki mağdur olan bir kadındı. O kadının yakalandığı suçla ilgili de adli mercilerimiz gerekli işlemi yapacaktır. Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı'' diye konuştu.

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DHA

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