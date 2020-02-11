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Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 15:36 | Son Güncelleme

Konya'da Özgür Duran’ı sevgilisi Ayşe D.’yi döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz edildi. Şeker'in avukatı tarafından üst mahkemeye verilen itiraz dilekçesinde tahliye kararı alınması istendi. Olayla ilgili konuşan Ayşe D. ise, ''Özgür alkollüydü. Tartışıyorduk, beni dövmüyordu. Kadir yanımıza geldi. Beni dövdüğünü düşünmüş ama Özgür bana vurmuyordu'' dedi.

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu

Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba akşamı tramvaydan inip evine giderken Özgür Duran'ın Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü. Duran'a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak Duran'ın kalbine saplandı.

Özgür Duran hayatını kaybederken Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Şeker'in avukatı, tutukluluk kararına bir üst mahkeme olan 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe vererek itiraz etti. Avukat, Kadir Şeker'in tahliye edilmesini istedi.

Soruşturma kapsamında Kadir Şeker'in olayda kullandığı bıçak, 6136 Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında inceleme altına alınırken, Özgür Duran'ın otopsisinde bıçağın nasıl saplandığının belirlenmesi bekleniyor.

Öte yandan Kadir Şeker'in olayın ardından cezaevinde okumak için kitaplarını istediği öğrenildi.

'KADİR ŞEKER BENİM DARP EDİLDİĞİMİ DÜŞÜNMÜŞ'

Olayın ardından Antalya'ya giden Ayşe D., adli işlemler için Duran'ın ailesiyle birlikte Konya'ya geri döndü. DHA'ya konuşan Ayşe D., Özgür Duran'ı sevdiğini belirterek, ''Ben Özgür'le severek birlikte oldum. Onun için üç çocuğumu bıraktım. Bir süre Eskişehir'de yaşadık. Dört ay önce Konya'ya geldik. Olay günü Özgür alkollüydü. Evde kavga ettik. Evden çıkıp parka gittim. Tek başıma ağlıyordum. Özgür’e ‘Aramızdaki sorunu konuşup, halledelim’ dedim. Özgür yanıma geldi. Bağrışmaya başladık. Özgür kameriyeyi yumrukluyordu. O sıra yanımıza ismini sonradan öğrendiğim Kadir geldi. Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü. Özgür'e 'Neden bayanı rahatsız ediyorsun?’ dedi. Özgür de 'Biz birlikteyiz' diye yanıt verdi. ‘Nikahlı karın mı?’ diye sordu. Ben de ‘Evet ablacım, o benim eşim sen git’ dedim. Kadir'in elinde siyah renkli bıçak vardı. Elindeki bıçakla yanımıza geldi. Karşılıklı bir şeyler söylerken, aralarında boğuşma yaşandı'' dedi.

'GÜZEL BİR BİRLİKTELİĞİMİZ VARDI'

Arbede sırasında Özgür Duran'ın yere düştüğünü belirten Ayşe D., şunları kaydetti:

''Boğuşma esnasında Özgür yere düştü. Özgür'den kan geliyordu. Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizimki. Olaydan sonra polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değil. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa, illaki darp izi olurdu. Kadir Özgür'ün kendisini darp ettiğini söylüyor ama Özgür de de darp izleri var. Görünen o ki o da Özgür'e vurmuş. Özgür'ün yüzünde darp izleri vardı. Ortada bıçak çekecek bir durum kesinlikle yoktu. Üniversiteye hazırlanan bir çocuğun üzerinde bıçağın ne işi var? Özgür ile çok güzel günlerimiz oldu. Bir insanı geçmişiyle yargılamamak gerekir. 19 suç kaydı olması, bir insanı kötü yapmaz. Ne yaptıysa uyuşturucu yüzünden yaptı. Ama ben elimden geleni yapıp, onu bu durumdan kurtardım. Bana bu konuda her zaman minnettardı. Güzel bir birlikteliğimiz vardı."

(DHA)

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Kadir Şeker cinayet Özgür Duran Konya

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Okuyucu Yorumları 88 yorum
İşte olayın geleceği son nokta buydu... Ve insanlık birkez daha öldü.
3 tane çocuğunu birakip tek birakan anne musvettesi kendini kurtaran adama vicdan yapar mi
kadın dayak yemedim diyor. ne insanliğı. adam cebinde bıçakla polat alemdar kesilmiş işte. bıçakla gezmek nedir ya. bu bıçaklarada taşima ruhsatı verilsin.
@koksal_d yazık oldu çocuğa ya
burdan özetle anlaşılacak şey kimseye müdahale etmiyeceksin . onlar karı koca veya sevgili yada baba oğul yada arkadaş yarın barisirlar sen kötü olursun . zaten hukuk ta buna müsade etmiyor. git oglum git işine gücüne bak kimseye koruyuculuk yapma ekmeğine işine gücüne ailene bak . bu memleket böyle
Çocuklarını bir adam hemde normal olmayan bir adam için terkeden kadından başka ne beklenir. Olan kadire oldu. Bazı kadınlar eziyet görmekten ve saldırgan erkeklerden hoşlanır bu da onlardan biri. Şiddeti kıskançlığı sevgi sanan ezikler...
gelde isin icinden cik. artik kimse kimseye yardim etmicek.
şok şok şok kadir baltayı taşa vurdu.. Türk dizilerine özenmiş artist olacak.
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