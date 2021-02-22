Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesine saldırı

SAÇINI YOLDU, BURNUNA KAFA ATTI

Dava dosyasının bir numaralı tanığı Ayşe Dırla'nın kız kardeşi Figen Dırla, geçen cumartesi günü Antalya'da yaşayan Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç'ı darbetti. Oğluna yemek götürmek için evden çıkan Dalkılınç, Kadir Şeker hakkında yürütülen ve takipsizlik kararı verilen 'kiralık katil' soruşturmasında adı geçen Ayşe Dırla'nın kız kardeşi Figen Dırla ile Yeşildere Mahallesinde sokak üzerinde karşılaştı. Dalkılınç'ın önünü kesen Dırla, tehdit ettiği Dalkılınç'ı dövdü. Dalkılıç’ın saçını kopartan ve tokasını kıran Dırla, burnuna da kafa attı. Hastaneden darp raporu alan Mübeyyen Güner Dalkılınç, emniyete giderek Figen Dırla'dan şikayetçi oldu. Figen Dırla hakkında, kasten yaralama ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı.

'SOKAKTA GÖRÜNCE SALDIRDI'

Mübeyyen Güner Dalkılınç, sokakta oğlunu ararken karşısına Ayşe Dırla'nın kardeşi Figen Dırla'nın çıktığını belirterek, “Bir anda bana saldırmaya başladı. 'Oğlun gibi seni de öldürsek ne yazar?' dedi ve yakamdan tutup kafa attı. Tokamı kırıp, saçımı yoldu. Hakaret ve tehditlerde bulundu. Ben yine de bu işin peşini bırakmayacağım. Bunların korktuğu bir şey var ki bize saldırıyorlar. Açıkça 'Oğlunu biz öldürttük' diyor. 'Kadir Şeker'i biz tuttuk' der gibi itiraf ediyorlar" dedi.