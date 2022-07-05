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Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı! Cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü

05.07.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 2020 yılında meydana gelen korkunç olayda Kadir Şeker sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürmüş, Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay tarafından bozulan kararda Şeker'in tutukluğuna devam kararı verildi. Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü. Şeker ifadesinde ''Bıçağın sesinden korkar diye, bıçağımı çıkardım. Sadece yardım etmek istedim. Kadın aleyhime ifadeler vermiş'' dedi. Şeker'in duruşmada heyecanlı olduğu belirtildi.

Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı! Cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulduğu için yeniden yargılanan Kadir Şeker, tutukluluğunun devam etmesine karar verilip, cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Duruşmada cumhuriyet savcısı ilk mütalaasında usul ve yasaya uygun bozma ilamına karar verilmesini talep etti. Duruşmaya katılan öldürülen Özgür Duran'ın kardeşi Remzi Duran, ''Ağabeyime son kez bakmasını istiyorum'' diyerek ağabeyinin fotoğrafını gösterdi. Duran, '' Kadına şiddete karşıyız. En ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz'' dedi. Anne Mübeyyen Güner ile babası Cengiz Duran, Yargıtay'ın bozma kararına karşı oldukları dile getirdi. Kadir Şeker'in avukatları da tahliyesini talep etti. Kadir Şeker de ifadesinde ''Daha önceki ifadelerimi tekrar ederim. Bozma kararına katılıyorum'' dedi.

SAVCI AZAMİ ORANDA İNDİRİM VE TAHLİYE İSTEDİ

Savcı son mütalaasında, daha önceki verdikleri mütalaayı tekrar ettikleri, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesi ve sanık Kadir Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Anne Mübeyyen Güner, yeniden söz alıp, tahliye talebine tepki gösterdi. Güner, ''Burada bu çocuk suçsuz olsun. Kendi ellerimle kurtaracağım. Benim böyle bir devletim olamaz. Ödül gibi ceza aldı'' dedi. Ardından konuşmasını devam ettirmesi üzerine salon dışına çıkartıldı.

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''SADECE YARIM ETMEK İSTEDİM''

Son sözü sorulan Kadir Şeker de, ''Üzüldüğüm için gittim. Arkamdan saldırdı. Boğazımı sıktı. Ciğerlerimin acısını hissettim. Nefesim kesildi. Bıçağın sesinden korkar diye, bıçağımı çıkardım. Maktulün yaralandığını fark etmedim. Sadece sağ elimde acı hissettim. Kadının ağlamasını duymadım. Aleyhime ifadeler vermiş. Bir şey söylemek istemiyorum. Sadece yardım etmek istedim. Hayatını kaybettiği için üzgünüm'' dedi.

Mavi gömlek, siyah pantolon giyen ve yeni tıraş olduğu görülen Kadir Şeker'in, duruşmada heyecandan yerinde dururken sağa ve sola doğru sallanır şekilde hareket ettiği gözlendi.

Mahkeme heyeti, 12,5 yıl olan cezayı 10 yıl 10 aya düşürerek, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

(DHA)

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