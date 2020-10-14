Konya'da, kız arkadaşı Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker, "kasten adam öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şeker'in suçu haksız tahrik altında işlediğine karar verildi.

Şeker'in avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma sonrası yaptığı açıklamada karara itiraz için istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edilmişti. Ayrıca, "yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları" kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Savcı mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirtmiş ve "kasten adam öldürme" cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesi talep etmişti.

Duran'ın ailesi haksız tahrik indirimine karşı çıktı

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Kadir Şeker de hazır bulundu. Her iki tarafın ailelerinin de katıldığı duruşmada ilk olarak öldürülen Özgür Duran'ın avukatları "haksız tahrik uygulanacaksa" da en alt sınırdan uygulanması gerektiğini belirtti.