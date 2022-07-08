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  4. Kadir Şeker tahliye olmuştu! Avukatından açıklama geldi: Hiçbir şekilde...

Kadir Şeker tahliye olmuştu! Avukatından açıklama geldi: Hiçbir şekilde...

08.07.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Şeker'in 2 yıl 5 ay 1 gün sonra özgürlüğüne kavuşurken tahliye olduktan sonra sosyal medya hesabı açıp bir açıklama yaptığı iddia edilmişti. Şeker'in avukatı Emrah Daylan yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Kadir Şeker'e ait hiçbir Twitter ya da sosyal medya hesabı yoktur" dedi.

Kadir Şeker davasında Türkiye'nin merakla beklediği karar dün açıklandı. 5 Şubat 2020'de Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken, Duran'ı öldüren Şeker; 2 yıl 5 ay 1 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. Şeker'in tahliye olduktan sonra sosyal medya hesabı açıp bir açıklama yaptığı iddia edilmişti. Şeker'in avukatı yaptığı açıklamayla söz konusu iddiayı yalanladı.

5 ŞUBAT 2020'DE NE YAŞANMIŞTI?

Türkiye'nin konuştuğu olay 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı.

KADİR ŞEKER, TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURDU

Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçakladı. Duran, kurtarılamadı. Kadir Şeker ise tutuklandı.

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ÖNCE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALMIŞTI

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker, ömür boyu hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınıp, asgari düzeye yakın ceza olması gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayında son dakika gelişmesi! Beklenen haber geldi: Kadir Şeker tahliye olduBeklenen haber geldi: Kadir Şeker tahliye oldu

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

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CEZASI 10 YIL 10 AYA İNDİ

Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker'in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KADİR ŞEKER TAHLİYE EDİLDİ

Bunun üzerine avukatları, dün bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahmekesi'ni tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

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KADİR ŞEKER'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA: HİÇBİR SOSYAL MEDYA HESABI YOKTUR

Kadir Şeker'in tahliye olduktan sonra sosyal medya açıp açıklama yaptığı iddia edilmişti. Kadir Şeker'in avukatı Emrah Daylan yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Kadir Şeker'e ait hiçbir Twitter ya da sosyal medya hesabı yoktur. Müvekkilim adına açılmış olan hesapların tamamı sahte hesaplar olup, kesinlikle itibar edilmemesini basınımız ve milletimizden istirham ederim. Müvekkilimiz halen cep telefonunu dahi açmamış olup, iletişimi dahi yüz yüze ya da ailesi üzerinden kurmaktayız" dedi.


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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Doktor olacak adam insanın canına kıymaz onu öldürmez bilakis yaşatmak için yaşar ama sen ne yaptın tamamen kolluk kuvvetlerini ilgilendiren seni uzaktan yakından ilgilendirmeyen bir olayda bir insanın yaşama özgürlüğünü hakkını elinden aldın üstelik gençlerimizi zehirleyip ölüme götüren uyuşturucu taciri bir kadın yüzünden..Demekki ''adalet mülkün temeli'' değilmiş çok yazık..
yürü git seninda bacın aynı olay başına gelse böyle dusunmezdin boş boş yorum yapiyon
Bu devirde kimsenin işine karışmıyacaksın, aklanana kadar ömrün biter. Geçmiş olsun
zavallı çocuk kadını bile kurtarması suç oldu birakipda olecekdi zaten ötekisi eş kaza vefat etti yapacak birşey yok o duruma getirene kime esuc bulmuyor

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