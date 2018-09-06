Kadir Şekerci kimdir? (Yeni MHP Genel Sekreter Yardımcısı)

Kadir Şekerci, MHP'nin MYK toplantısının ardından Genel Sekreter Yardımcılığı pozisyonuna getirilen isim oldu. Peki, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler:
Kadir Şekerci 15 Kasım 1971'de Ankara'da doğmuştur.
1989 yılından itibaren Ankara’da Ocak Teşkilatlarında bulundu,1999 Yılında MESANDER Ankara Şubesinde görev yaptı, 1999-2000 Yılları arasında Çankaya İlçe Yönetiminde bulundu, 2003-2006 Yılları arasında Çankaya İlçe Başkanlığı görevini yürüttü, 2008-2009 Yıllarında iki sezon Kırıkkale Spor Kulübü ikinci Başkanlığını yaptı, 2009 Yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmüştür.
2009-2012 yılında Genel Merkez Teşkilat İşlerinde Başkan Yardımcıları ile çalıştı.
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