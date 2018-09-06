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Kadir Şekerci kimdir? (Yeni MHP Genel Sekreter Yardımcısı)

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2018 15:39 | Son Güncelleme

MHP'de MYK sonrası yeni görev dağılımı belli oldu. Kadir Şekerci'nin Genel Sekreter Yardımcılığına getirilmesinin ardından vatandaşlar 'Kadir Şekerci kimdir?' sorusuna yanıt arıyor? İşteKadir Şekerci'nin hayatı ve kariyeri...

Kadir Şekerci kimdir? (Yeni MHP Genel Sekreter Yardımcısı)

Kadir Şekerci, MHP'nin MYK toplantısının ardından Genel Sekreter Yardımcılığı pozisyonuna getirilen isim oldu. Peki, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler:

Kadir Şekerci 15 Kasım 1971'de Ankara'da doğmuştur.

1989 yılından itibaren Ankara’da Ocak Teşkilatlarında bulundu,1999 Yılında MESANDER Ankara Şubesinde görev yaptı, 1999-2000 Yılları arasında Çankaya İlçe Yönetiminde bulundu, 2003-2006 Yılları arasında Çankaya İlçe Başkanlığı görevini yürüttü, 2008-2009 Yıllarında iki sezon Kırıkkale Spor Kulübü ikinci Başkanlığını yaptı, 2009 Yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmüştür.

2009-2012 yılında Genel Merkez Teşkilat İşlerinde Başkan Yardımcıları ile çalıştı.

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