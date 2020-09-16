Kadir Şeker'e 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi ve en üst sınırdan tahrik indirimi istendi

Konya'da, kız arkadaşını darp eden Özgür Duran adlı kişiyi engellemek isterken ölümüne yol açan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

Tutuklu yargılanan Kadir Şeker, Çarşamba günü üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında, iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirtti, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 14 Ekim tarihine erteledi.

DHA'nın haberine göre duruşmada, Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran, ''Maktul benim abimdir. Kadına şiddet uygulandığı söyleniyor ancak bunlar gerçeği yansıtmıyor. Mahkemeye ibraz edeceğim fotoğraflı belgelerden de anlaşılacağı üzere kadına şiddet yanlısı biri olmadığı açıköa görülecektir" dedi ve Şeker'den şikayetçi oldu.

Özgür Duran'ın Şeker'e 'Seni bulacağım' dediği ve bu ifadeyi kullanabilmesi için aralarında tartışma yaşanmış olması gerektiğini belirten avukatlar, Şeker'e olayın nasıl meydana geldiğini tekrar sordu.