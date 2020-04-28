Kadir Şeker'in koronavirüs testi pozitif çıktı, tutukluluğuna devam kararı verildi

BBC Türkçe'ye konuşan Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, cezaevindeki oğlunun koronavirüs testinin 'pozitif' çıktığını ve tedbir amaçlı karantinaya alındığını söyledi. Kadir Şeker bugün, tutukluluğunun görüşülmesi için SEGBİS ile hâkim karşısına çıktı ve tutuklu yargılanmasına devam kararı verildi. Bir sonraki duruşma için 24 Haziran tarihi belirlendi.

Konya'da bir parkta kız arkadaşı Ayşe D.'yi darp ettiğini söylediği Özgür Duran adlı kişiyi engellemek isterken ölümüne yol açan ve cezaevinde bulunan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in koronavirüs PCR testi pozitif çıktı.

BBC Türkçe'ye konuşan Baba Cengiz Şeker, "Bu sabah Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldüğünü ve daha sonra test yapıldığını ve testin pozitif çıktığını söylediler" dedi.

Şeker, oğlunun sağlık durumunun ağır olmadığını aktardı:

"Oğlumla Cumartesi telefonla görüştüm, sağlık durumu iyiydi. Dün de avukatıyla görüşmüştü ve yine bir sorunu yoktu. Durumunun pek ağır olmadığını ama test sonucu pozitif çıktığı için tedbir amaçlı karantinaya aldığını söylediler."