Kadir Suresi Türkçe okunuşu, anlamı ve Kadir Suresinin faydaları, birçok Müslüman için son derece önemli araştırma konuları arasında yer alır. Çünkü Kadir suresi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde inen bir suredir. Bu gece Kur'an-ı Kerim'e göre "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gece"dir. Hatta öyle ki Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen tek gecedir. Bu gece Kadir Suresi okumanın en az Kuran'ı hatmetmek kadar sevap olduğu kabul edilir. Bu nedenle Kadir Suresinin okunuşu ve anlamı Müslüman alemi için son derece büyük bir öneme sahiptir. Kadir Suresi Arapça Okunuşu Kadir Gecesi Suresi olarak da bilinen Kadir Suresi, aynı zamanda Kadir Duası ve İnna Enzelne Suresi gibi isimlerle de anılır. İslam alimlerine göre Kadir Gecesinde mutlaka okunması gereken Kadir Suresinin Arapça okunuşu ise şu şekildedir: Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Kadir Suresi Anlamı Kadir gecesinde indirildiği bilinen Kadir Suresine adını veren Kadr, Arapçada azamet ve şeref anlamına gelen bir sözcüktür. Kadir Suresi anlamı ve konusu ise Kadir Suresi tefsiri ile açığa çıkar. Buna göre bu surede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilir ve Kadir gecesinin önemi anlatılır. Kadir Suresi meali Diyanet kaynaklarına göre şu şekildedir: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir. Kadir Suresi Faydaları Kadir Suresi fazileti ve okuyana faydaları ile öyle önemli bir suredir ki, okuyanlar için birçok ferahlık sağlar ve onları günahlarından arındırır. Peki, Kadir Suresi ne için okunur? Bu surenin faziletleri ve faydalarından bazıları İslam alimlerine göre şu şekilde sıralanır: Kadir Suresini 10 defa okuyan kişinin bin küçük günahı affedilir.

Çok istediği bir dileği olan kişi Kadir Suresini 41 defa okursa o kişi muradına nail olur. Kadir Suresini 100 defa okuyan kişi dilediği kadar dua edebilir ve dilekleri kabul edilir. Kadir Suresini okuyan kişinin tüm dilekleri kabul edilir ve o kişinin rızkı hem bol hem de kolay olur. Kişi eğer hastaysa şifa bulur, belalardan korunur. Kadir Suresi fakirlere zenginlik, zayıflara şeref ve izzet kazandırır. Onları her türlü bela ve hastalıktan korur. Kadir Suresi 36 kez okunup su dolu bir kaba üflenir ve bu üflenen suyu yeni bir elbiseye serperseniz o elbiseyi giyen kişinin rızkı artar. Yaşanan zorluklardan kurtulmak için 21 kez Kadir Suresi okunur. İslam alimlerine göre Kadir Suresini okuyan kişiye Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini okumuş kadar ecir verilir. Kadir Hangi Surede Anılır? Müslümanlık alemi için oldukça önemli bir yeri olan Kadir Gecesi, Kadir Suresinde anılır. Surede bu gecenin kutlu bir gece olduğundan bahsedilmiştir. Ayrıca bu kutlu gecede surenin okunması okuyan kişi için birçok fazilet sağlamaktadır. Kadir Suresi Ne Zaman Okunur? Kadir Suresi Müslümanların her daim okuyabilecekleri surelerden birisidir. Fakat surede de belirtildiği gibi Kadir Suresi özellikle Kuran'ı Kerim-in indirildiği Kadir Gecesinin şerefini belirtmek için indirilmiştir. Ve bu gece surenin okunması günahların affedilmesini, dileklerin kabul edilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle surenin özellikle Kadir Gecesinde mutlaka okunması gerekir.

Kadir Suresi Nasıl Ezberlenir? Kadir Suresi okunuşu açısından ahenkli bir yapıya sahip olduğu için bu sureyi ezberlemek aslında çok zor değildir. Bunun için diğer surelerde kullandığınız ezberleme yöntemlerini kullanabilirsiniz. Kadir Suresi ezberleme çalışması yapabilmek için öncelikle sureyi birkaç kez yazabilirsiniz. Ardından tam olarak ezberlediğinize emin olana kadar okuyabilirsiniz. Ya da bunun yerine sureyi sesli bir şekilde art arda dinleyerek de ezberleyebilirsiniz. Kadir Ne Demek? Sureye ismini veren Kadr kelimesi ise güç, hüküm, değer ve şeref anlamlarına gelmektedir. Söz konusu güç, hüküm, değer ve şeref ise Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesine atfedilen anlamlardır. Kadir Suresi dışında Duhan suresi de "Biz onu mübarek bir gecede indirdik." diyerek bu gecenin bereketli, uğurlu ve hayırlı bir gece olduğunu açıkça ifade eder. Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesinin ne zaman olduğu konusu ise kanaatler doğrultusunda belirlenir. Alak suresine göre Hz. Peygamber'e ilk vahiy Ramazan'ın 27. gecesinde bildirilmiştir. Bu nedenle Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu yönünde bir kanaat vardır. Bu gecenin kesin olarak bildirilmemesinin nedeni ise insanların sırf o geceye güvenerek kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek olarak açıklanmıştır.