Kadir Topbaş aday mı olacak? Saadet Partili isimden dikkat çeken açıklama

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, yerel seçimle ilgili olarak açıklama yaptı. Sevim, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için açık kapı bıraktı, teklif götürülmesi düşünülen diğer bir ismin de Ali Müfit Gürtuna olduğunu açıkladı. Yerel seçimlere dört buçuk ay kaldı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimler için partiler çalışmalarını yoğunlaştırdı. O partilerden biri de Saadet Partisi (SP). 24 Haziran’da yapılan erken genel seçimlerde istediği sonucu alamayan SP’nin gündeminde bu kez ittifak yok. SP İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, kendi adayları olması durumunda bağımsız aday fikrine sıcak bakacaklarını belirtiyor. Aday belirleme noktasında istişare halinde olduklarını ifade eden Sevim, “İBB Başkanlığı görevinden alınan Kadir Topbaş’a teklif götürmek gibi bir düşünceniz olur mu?” şeklindeki soruya “Bunların hepsi olabilir. Hiçbirine olamaz diyemeyiz” ifadesiyle açık kapı bıraktı. Sevim, partide konuşulan ve teklif götürülmesi düşünülen diğer bir ismin de Ali Müfit Gürtuna olduğunu belirtiyor.

Sevim’in, Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle: Saadet Partisi İstanbul il başkanlığı, yerel seçimlere nasıl bir stratejiyle hazırlanıyor?



Kazanacak adaylarla. Biz her yerde oyumuzu artırmak için değil, kazanmak için seçimlere gireceğiz. Ama sonuç ne olur, o artık Allah ve milletin takdiri. Biz kazanmak için belediye başkanlığı ve meclis üyesi adaylığı belirleme sürecinde en fazla oyu kim alırsa onunla gireceğiz. Tabi bizim ilkelerimiz var. O ilkeleri göz önünde bulundurarak bize yakışan, bizi mahcup etmeyecek adaylarla yola çıkacağız. Gerek aday olmadan önceki gerek aday olduktan sonraki hayatıyla yüz kızartmayacak adaylarla ama dediğim gibi en çok oy alacağımız adaylarla seçime girmeyi planlıyoruz. Genel merkez böyle bir strateji belirledi. Biz de bu konuyu ısrarla gündemde tutuyoruz. Son iki yerel seçimde düşük oy almış bir partiye göre bunlar iddialı sözler değil mi?



Tabi yüzde bir buçuk almış bir partinin böyle iddialı olması belki millete garip gelebilir. Ama kuvvet sahibi yüce Allah, biz elimizden geleni yapacağız. Çünkü yeniden bu ülkenin bizim anlayışımızdaki belediyeciliğe ihtiyacı var.

Partililerle yaptığınız bir toplantıda, “Seçimi kazanacak isimler olacak. İstanbul’u yeniden Saadet Partili belediyelerle tanıştıracak isimler olacak” şeklinde bir ifade kullandınız. Bu isimleri belirlemeye başladınız mı? İstanbul için düşündüğünüz bir aday var mı?



Şu anda temayülleri yapıyoruz yani hem teşkilat içi hem de teşkilat dışı aday araştırıyoruz.

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Öne çıkan isimler adaylar var mı? Şu anda yok. Kamuoyunun yakından bildiği tanıdığı isimler de olacak mı?



Öyle bir durum yok şimdilik ama düşünüyoruz ve konuşuyoruz. İştişare ediyoruz, soruşturuyoruz. Ne zaman belli olur?



Bir iki hafta içinde İstanbul’da A grubu dediğimiz ilçeler var. Kazanma ihtimalimizin yüksek olduğu ilçeler. Onları açıklamayı düşünüyoruz. Hangi ilçeler bunlar?



Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Arnavutköy, Başakşehir, Zeytinburnu. Bu ilçelerden başlayacağız açıklamaya. Seçim sloganınız “Çare Var” mı oldu?



Hayır seçim sloganımız o değil. Seçimlere kadar hazırlıklarda kullanacağız. Ocak ayı itibariyle yeni bir konsept belirleyeceğiz. Onun üzerinde konuşuluyor ve araştırma yapılıyor.