HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

25.12.2020 09:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Kaldırıldığı hastanede koronavirüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi görüyor. Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavi gören Topbaş'ın tedavisi entübe edilerek devam ediyor.

16 Kasım'da hastaneye kaldırılan Kadir Topbaş’ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan oğlu Mustafa Ömer Topbaş, "Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah’ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun" paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
Meteoroloji uyardı! İstanbul için sarı uyarı Meteoroloji uyardı! İstanbul için sarı uyarı
SARS virüsü yeniden mi ortaya çıktı? SARS virüsü yeniden mi ortaya çıktı?

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Elektrik kesintisi listesi 25 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

25 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Meteoroloji uyardı! İstanbul için sarı uyarı (25 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji uyardı! İstanbul için sarı uyarı

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 24 Aralık 2020!

Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Başkentte operasyon! Listede çok sayıda isim var

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı başvuruları başladı

Sokağa çıkma yasağı cezası 2021... Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar oldu? Kimler sokağa çıkabilecek?

Bu akşam yasak başlıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.