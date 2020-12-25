Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi görüyor. Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavi gören Topbaş'ın tedavisi entübe edilerek devam ediyor.

16 Kasım'da hastaneye kaldırılan Kadir Topbaş’ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan oğlu Mustafa Ömer Topbaş, "Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah’ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun" paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: İHA

