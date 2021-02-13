Kadir Topbaş kimdir? Hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş nereli, kaç yaşındaydı? Kadir Topbaş neden hayatını kaybetti?

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın vefat ettiği öğrenildi. Vefat haberinin ardından Topbaş ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Kadir Topbaş kaç yaşındaydı? Kadir Topbaş nereli? İşte detaylar...
Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda olan Topbaş’ın bugün yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Göksu, paylaşımında “Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.” açıklamasında bulundu.
Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) February 13, 2021
8 Ocak 1945 doğumlu olan Topbaş, vefat ettiğinde 76 yaşındaydı. Siyasetçi, iş adamı ve mimar olan Topbaş 2004 yılının Nisan ayından beri üstlendiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 22 Eylül 2017 tarihinde istifa etmişti. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, 1974 yılında da Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Bir müddet serbest mimar olarak çalışan Topbaş, ardından Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
40 yılı aşkın siyasi yaşamında Topbaş, 1994 ile 1998 seneleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığı yaptı. Danışmanlığı boyunca, Büyükşehir Belediyesine bağlı olan kasır, saray ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katıldı. Aynı zamanda Topbaş, 1999 yılında Fazilet Partisi’nden Beyoğlu Belediye Başkanlığına seçildi. Bu görevinde Beyoğlu’nda kapsamlı bir dönüşümü hedefleyen “Güzel Beyoğlu Projesi”ni geliştirdi ve uygulamaya aldı.
Kadir Topbaş, 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı sene Marmara Belediyeler Birliği Meclisi’nde de birlik başkanı seçildi ve bu görevine 2009 yılına kadar devam etti. 2004 yılında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkan Yardımcısı olarak seçilen Topbaş, 2007 yılında UCLG'ye eş başkan seçildi.
2009 yılında yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Topbaş, İstanbul tarihinde üst üste seçim kazanan ilk büyükşehir belediye başkanı oldu. 2009 ve 2014 yıllarında Türkiye Belediyeler Birliği'ne başkan seçilen Topbaş, 2010 ve 2013 yıllarında da UCLG'ye başkan seçilerek Türk yerel yönetim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Asya Belediye Başkanları Forumu'na 2011 yılında başkanlık eden ve 2013 yılına kadar bu görevine devam eden Kadir Topbaş, uluslararası düzeyde yapmış olduğu başarılı çalışmalar dolayısıyla 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fahri Büyükelçi Onur Ödülü’ne layık görüldü.
2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yeniden seçilen Topbaş, İstanbul tarihinde ilk kez üst üste 3 kez seçim kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı olma başarısını kazandı. Çok sayıda ülke tarafından devlet kültür nişanı, devlet madalyası takdim edilen Topbaş'a, İstanbul'da kültür mirasının korunmasına yönelik gayretleri dolayısıyla UNESCO 70. yıl madalyası ile taltif edildi. Pek çok vakıfta da yönetim kurulu üyeliği yapan ve sivil toplum örgütlerine destek veren Topbaş'ın, Bilgi Üniversitesi ile beraber çıkardığı "Beyoğlu: Kültürleri Buluşturan Kent", Tarih ve Çevre Vakfı ile birlikte hazırladığı "Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II" ve "Anılarda Beyoğlu" adlı eserleri bulunuyor. Kadir Topbaş, Özleyiş Topbaş ile evliydi ve üç çocuğu babasıydı.