Kadir Topbaş kimdir? Hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş nereli, kaç yaşındaydı? Kadir Topbaş neden hayatını kaybetti?

8 Ocak 1945 doğumlu olan Topbaş, vefat ettiğinde 76 yaşındaydı. Siyasetçi, iş adamı ve mimar olan Topbaş 2004 yılının Nisan ayından beri üstlendiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 22 Eylül 2017 tarihinde istifa etmişti. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, 1974 yılında da Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Bir müddet serbest mimar olarak çalışan Topbaş, ardından Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın vefat ettiği öğrenildi. Vefat haberinin ardından Topbaş ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Kadir Topbaş kaç yaşındaydı ? Kadir Topbaş nereli ? İşte detaylar...

40 yılı aşkın siyasi yaşamında Topbaş, 1994 ile 1998 seneleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığı yaptı. Danışmanlığı boyunca, Büyükşehir Belediyesine bağlı olan kasır, saray ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katıldı. Aynı zamanda Topbaş, 1999 yılında Fazilet Partisi’nden Beyoğlu Belediye Başkanlığına seçildi. Bu görevinde Beyoğlu’nda kapsamlı bir dönüşümü hedefleyen “Güzel Beyoğlu Projesi”ni geliştirdi ve uygulamaya aldı.

TOPBAŞ’IN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kadir Topbaş, 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı sene Marmara Belediyeler Birliği Meclisi’nde de birlik başkanı seçildi ve bu görevine 2009 yılına kadar devam etti. 2004 yılında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkan Yardımcısı olarak seçilen Topbaş, 2007 yılında UCLG'ye eş başkan seçildi.