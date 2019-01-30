Kadirli-Ceyhan yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yoğun yağış sonrası oluşan sel nedeniyle Kadirli-Ceyhan yolu trafiğe kapatıldı.
Adana’da dün gece başlayan ve gün içerisinde şiddetini arttırarak sağanak yağışa dönüşmesi sonucu Ceyhan ilçesinde taşkınlar meydana geldi. Sel sonrası jandarma ekipleri Kadirli-Ceyhan yolunu trafiğe kapattı.
Ceyhan Çatalhöyük köyünde bulunan Çatalca deresi aşırı yağışlar sonrası doluluk oranına ulaştı. Çatalca deresinde çatlaklar olduğu ve yıkılma tehlikesi altında olduğu öğrenildi. Aşırı yağışlar sonrası Ceyhan’ın birçok köyüne ulaşımın olmadığı yolların sel nedeniyle kapalı olduğu öğrenildi.
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