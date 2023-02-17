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Kadirli'ye 'deprem' göçü! 30 bin konutlu ilçede tek bir bina bile yıkılmayınca, nüfusu 200 bine dayandı

17.02.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından yıkımların yaşandığı illerden olan Osmaniye'de 30 bin konutun bulunduğu Kadirli ilçesinde tek bir bina bile yıkılmadı. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yaptığı açıklamada depremi en çok hisseden ilçelerden biri olmasına rağmen can kayıpları ve yıkılan binalarının olmadığını söylerken, deprem sonrası başlayan göç dalgasıyla nüfusun 200 bine çıktığını duyurdu.

Kadirli'ye 'deprem' göçü! 30 bin konutlu ilçede tek bir bina bile yıkılmayınca, nüfusu 200 bine dayandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye'de merkezde 215 kırsalda 124 toplam 339 bina yıkıldı, 991 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 606 kişi yaralandı. Kontrolü yapılan 32 bin 58 binadan 7 bin 477’sinde hasar tespit edildi, 276 bina için acil yıkım kararı verildi. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Kadirli ilçesinde de deprem tüm şiddetiyle hissedildi. Ancak ilçe merkezinde can kaybı yaşanmadığı gibi bir tek bina bile yıkılmadı. İlçe merkezinde sokak sokak gezerek depremzedeler hakkında bilgi alıp inceleme yapan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kadirli başta olmak üzere tüm deprem bölgelerine araç- gereç, ekip ve yaşam malzemeleri ile büyük bir dayanışma örneği sergilediklerini söyledi.

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Yaraların hep birikte sarılacağını belirten Başkan Tarhan, "Kadirli depremden en çok etkilenen yerlerden biridir. Her iki depremi derinden hissettik ancak can kaybı ve yıkılan binalarımızın olmaması tesellimiz oldu. Hasarlı binalarımız var. Kadirli’de yaklaşık 30 bin civarında binamız mevcut. Bu 30 bin binadan çok az sayıda apartmanımızda ağır hasar var. Bunların dışında hafif hasarlı binalarımız da var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlileri tarafından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Birçok vatandaşımız evlerine girmeye başladı” dedi.

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NÜFUSU 200 BİNE ULAŞTI

Can kaybı ve yıkılan bina olmaması nedeniyle çevreden Kadirli'ye bir göç dalgası yaşandığını da anlatan Başkan Tarhan, "Kadirli her iki depremden sonra 10 ilden depremzede göçü aldı. Kadirlimizin nüfusu 127 bin. Ancak şu an Kadirlimiz genelinde yaklaşık 200 bin nüfusa ulaşmış durumda. Yıkıma uğrayan 10 ilden de Kadirlimiz büyük göç almış durumda. Köylerimiz de dahil yoğun bir depremzede göçü alıyoruz. Aşevimiz hem ilçe merkezindeki hem de çevre illerdeki depremzedelere yiyecek içecek ulaştırıyor. Ayrıca depremzedelere ise çadır, soba, yakacak, kıyafet, battaniye, ısıtıcı, çocuklara mama ve bez olmak üzere tüm ihtiyaçları ulaştırıyoruz" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Osmaniye Kadirli

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