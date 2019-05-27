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Kadirli'de 15 bin kişilik iftar yemeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 22:08 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli Belediyesi, bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiği Geleneksel Andırın Caddesi Büyük İftarı etkinliğinde yaklaşık 15 bin kişiye iftar yemeği verdi.

Kadirli'de 15 bin kişilik iftar yemeği

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli Belediyesi, bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiği Geleneksel Andırın Caddesi Büyük İftarı etkinliğinde yaklaşık 15 bin kişiye iftar yemeği verdi.
Andırın Caddesi'ndeki iftar yemeğine Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ile yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Kuran okunmasıyla başlayan iftar etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Ramazan ayının manevi hazzını birlikte yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi. Ramazan'ın paylaşmak ve samimiyet olduğunu belirten Başkan Tarhan, "Ramazan ayında böyle güzel bir kalabalıkla buluşarak iftar açmak hepimiz için ayrı bir onurdur. Bugün burada Ramazan'ın manevi duygusunu, paylaşmanın ve dayanışmanın birlik ve beraberliğin en güzel örneğini yaşıyoruz. Ramazan ayı boyunca Kadirli'de 8 yıldan bu yana sosyal dayanışmanın bir örneği olan büyük sokak iftarında bir araya geliyoruz. 7'den 70'e toplumun tüm kesimleriyle ramazanın manevi havasını paylaşmayı ve en önemlisi birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına böyle anlamlı bir günde sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Ramazan ayında aşevimizde günlük 3 bin kişiye 3 çeşit yemek veriyoruz. Bunun yanında Aş evimize gelemeyen 550 yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın evlerine ekiplerimiz yemeklerini ulaştırıyor. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" dedi. Yemek duasının ardından yaklaşık 15 bin kişi iftarını birlikte açtı.

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Kadirli'de 15 bin kişilik iftar yemeğiKadirli'de 15 bin kişilik iftar yemeği

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