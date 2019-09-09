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Kadirli'de 3 araç çarpıştı: 1'i çocuk, 3 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 16:15 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazanda 1’i çocuk, 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kadirli'de 3 araç çarpıştı: 1'i çocuk, 3 kişi öldü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazanda 1’i çocuk, 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Kadirli- Osmaniye Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde, Vayvaylı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Muhittin Ateş yönetimindeki 01 VR 302 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ali Gönül yönetimindeki 80 KJ 952 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmayla savrulan 01 VR 302 plakalı araç, Kadirli yönüne giden Yunus F. yönetimindeki 80 KB 265 plakalı araca çarparak durdu.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada iki araçta bulunan Muhittin Ateş, Ali Gönül ve 13 yaşındaki Kadir Gönül olay yerinde hayatını kaybetti. 01 VR 302 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Celal Parsak ağır yaralanırken, 80 KB 265 plakalı aracın şoförü Yunus Fındık, yolcu olarak bulunan Fatma ve Döndü Fındık da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, Kadirli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, Kadirli Osmaniye karayolunda ulaşımı tek yönden kontrollü olarak trafik akışını sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kadirli'de 3 araç çarpıştı: 1'i çocuk, 3 kişi öldüKadirli'de 3 araç çarpıştı: 1'i çocuk, 3 kişi öldüKadirli'de 3 araç çarpıştı: 1'i çocuk, 3 kişi öldü

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