HABER

Kadirli'de 3 araç çarpıştı: 1'i çocuk, 3 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazanda 1’i çocuk, 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazanda 1’i çocuk, 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Kadirli- Osmaniye Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde, Vayvaylı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Muhittin Ateş yönetimindeki 01 VR 302 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ali Gönül yönetimindeki 80 KJ 952 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmayla savrulan 01 VR 302 plakalı araç, Kadirli yönüne giden Yunus F. yönetimindeki 80 KB 265 plakalı araca çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada iki araçta bulunan Muhittin Ateş, Ali Gönül ve 13 yaşındaki Kadir Gönül olay yerinde hayatını kaybetti. 01 VR 302 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Celal Parsak ağır yaralanırken, 80 KB 265 plakalı aracın şoförü Yunus Fındık, yolcu olarak bulunan Fatma ve Döndü Fındık da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, Kadirli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, Kadirli Osmaniye karayolunda ulaşımı tek yönden kontrollü olarak trafik akışını sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyolarıSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyoları
İntihar etmek için üst geçide çıkan kadını polis indirdiİntihar etmek için üst geçide çıkan kadını polis indirdi
HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı (5)HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.