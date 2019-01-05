Kadirli'de 5 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3 gündür etkili olan sağanağın etkisiyle meydana gelebilecek heyelan ihtimaline karşı 5 ev boşaltıldı.

Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde bulunan 5 ev, heyelan tehlikesi nedeniyle Belediye Fen İşleri ve Zabıta ekiplerince tahliye edildi.

Söz konusu evlerden birinde yaşayan Ekrem Kayıran, "Eviminizin arkasındaki tepede bulunan kayalar, toprağın yumuşamasıyla aşağı doğru kaymaya başladı. Belediyeden geldiler ve evimizi boşaltmamız gerektiğini söylediler. Biz de akrabalarımızın evine yerleştik. İnşallah evimize bir şey olmaz." dedi.

Yetkililer, gerekli önlemlerin alındığını, tehlikenin geçmesiyle birlikte vatandaşların evlerine dönebileceklerini ifade etti.

