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Kadirli'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 00:14 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kadirli'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gece yarısı başlayacağını duyurduğu şiddetli sağnak yağış, saat 21.00'de etkili oldu. Şiddetli sanağak yağmur, yer yer dolu şeklinde yağarken, ilçenin bazı yerlerinde su baskanları yaşandı. İtfaiye ekipleri su baskın ihbarlarına müdahayle ederken, vatandaşlar da kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı. Bölgede yağış, aralıklarla devam ediyor.

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Kadirli'de sağanak yaşamı olumsuz etkilediKadirli'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

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