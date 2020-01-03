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  4. Kadirli’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kadirli’de silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 19:06 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir kişi tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, merkez 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi 404 sokakta meydana geldi.

Kadirli’de silahlı kavga: 1 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir kişi tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi 404 sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bir kahvehanenin yanında sandalyede oturan Uğur G.(28) ile İ.N. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası İ.N. yanında getirdiği pompalı tüfekle Uğur G.’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Uğur G. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine ambulansla hastaneye kaldırılan Uğur G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli İ.N. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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