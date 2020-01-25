HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadirli’deki festival Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi

Kadirli’deki festival Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 21:36 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği Elazığ’da meydana gelen depremden dolayı iptal edildi.Kadirli Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenecek olan sucuk ekmek festivali ve karne şenliği Elazığ depreminden dolayı iptal edildiğini açıklayan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, “Dün akşam Elazığ ve Malatya’da bir deprem meydana geldi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği Elazığ’da meydana gelen depremden dolayı iptal edildi.
Kadirli Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenecek olan sucuk ekmek festivali ve karne şenliği Elazığ depreminden dolayı iptal edildiğini açıklayan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, “Dün akşam Elazığ ve Malatya’da bir deprem meydana geldi. Bu iki ilimizde ölen ve yaralanan vatandaşlarımız var. Deprem dolayısıyla Bu yıl düzenleyeceğimiz Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği’ni iptal ediyoruz. Hazırlanan Sucukları Elazığ’daki depremzedelere göndereceğiz. Elazığ’daki vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmaya çalışacağız. Elazığ’da ve Malatya’da yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.
Yarın yapılacak olan Sucuk Ekmek Festivali ve Karne şenliği kapsamında konser, tiyatro ve gösterilerin tamamının iptal edildiğini söyleyen Başkan Tarhan, hazırlanan 15 bin kişilik 2 ton sucuğunda Elazığ’a hemen yola çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.

Kadirli’deki festival Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Foça'dan Elazığ'a yardım kampanyasıFoça'dan Elazığ'a yardım kampanyası
Vurulan domuzun aracın arkasında sürüklenmesine cezaVurulan domuzun aracın arkasında sürüklenmesine ceza
RDW kan testi nedir, neden yapılır?RDW kan testi nedir, neden yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalar

Erdoğan'dan deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalar

Tahmin ettiği depremlerle gündem olmuştu! Korkutan uyarı: Ankara ve Silivri...

Tahmin ettiği depremlerle gündem olmuştu! Korkutan uyarı: Ankara ve Silivri...

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

'Vergini sor hakkını sor o ayrı. Ama Kızılay'ı...'

'Vergini sor hakkını sor o ayrı. Ama Kızılay'ı...'

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6,8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımlandı

6,8 büyüklüğündeki depremin beklenen raporu açıklandı!

AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması!

AFAD'dan "deprem saati" açıklaması!

Son dakika: Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Manisa'da korkutan deprem!

Çinli kadın turist, 'coronavirüs' şüphesiyle karantina altına alındı

Konya'da 'coronavirüs' alarmı! Karantinaya alındı

'Azize'nin kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı! 17 saat sonra hayata böyle tutundu

'Azize' 17 saat sonra hayata böyle tutundu!

Bakan Selçuk: Elazığ ve Malatya’da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan’a kadar uzattık

Deprem sonrası flaş SGK kararı! Süre uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.