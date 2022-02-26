Kadirov: “Çeçen Güçleri Ukrayna’da”

Çeçen lider Ramazan Kadirov, Çeçen milislerin Ukrayna’da olduğunu söyleyerek Ukraynalıları, hükümeti devirmeye çağırdı.

Kadirov yayınladığı videoda, “Çeçen birliklerinin şimdiye kadar hiçbir kayıp vermediğini, Rus kuvvetlerinin başkent Kiev de dahil olmak üzere büyük Ukrayna şehirlerini kolayca ele geçirebileceğini, ancak görevlerinin can kaybını önlemek olduğunu” söyledi.

“Şu dakika itibariyle tek bir zayiatımız veya yaralımız yok” diyen Kadirov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna saldırısının doğru olduğunu ve her koşulda onun emirlerini yerine getireceklerini” kaydetti.

Rus resmi haber kanalı Russia Today (RT), Çeçenistan’ın başkenti Grozny’in meydanında toplanmış ve Ukrayna’ya savaşmaya gitmeye hazır binlerce Çeçen milisini gösteren bir video yayınlamıştı. RT, Putin’den Ukrayna’ya gitmek için emir bekleyen 12 bin Çeçen milis olduğunu iddia etmişti.

Putin’in “piyadesi” olarak nitelendirilen Çeçenistan bölgesinin lideri Kadirov, Kremlin’i desteklemek için daha önce Suriye ve Gürcistan’a da milisler göndermiş ve çok sayıda insan hakları ihlaliyle suçlanmıştı.

