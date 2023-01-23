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  4. Kadirov'dan Paludan'a zehir zemberek sözler! İsveç'teki skandala bir tepki de ondan geldi: "Satanist partisinin de lideri olan bir pislik..."

Kadirov'dan Paludan'a zehir zemberek sözler! İsveç'teki skandala bir tepki de ondan geldi: "Satanist partisinin de lideri olan bir pislik..."

23.01.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'te Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına Türkiye'den olduğu kadar dünyanın farklı bölgelerinden de tepki yağıyor. Çeçen lider Ramazan Kadirov, skandala ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda zehir zemberek sözler kullandı.

Kadirov'dan Paludan'a zehir zemberek sözler! İsveç'teki skandala bir tepki de ondan geldi: "Satanist partisinin de lideri olan bir pislik..."

Başkent Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde aşırı sağcı Stram Kurs partisinin lideri Rasmus Paludan'a, Rusya lideri Vladimir Putin'e desteğiyle bilinen ve Rusya-Ukrayna savaşında attığı hamlelerle dünyanın gündemine gelen Ramazan Kadirov'dan çok sert tepki geldi.

"SADECE ŞEYTANA TAPANLAR..."

Paludan'ı "Danimarka Satanist partisinin de lideri olan bir pislik" olarak nitelendiren Kadirov, "Sadece şeytana tapanlar, en aşağılık hergeleler kutsal değerlere saldırıp buna protesto der" ifadelerini kullandı.

"FARK ETTİKLERİNDE ÇOK GEÇ OLACAK"

Kadirov, paylaşımında "Kim ne ekerse onu biçer. Bu iğrenç marifete karışan herkes üzerine ebedi lanet almıştır. Bir gün bunu fark ettiklerinde artık çok geç olacak. Ey şeytanlar, cehennemde yanın!" ifadelerine de yer verdi.

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Ramazan Kadirov

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