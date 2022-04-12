Kadirov’dan Putin’e korkunç çağrı! ‘Onları tehdit et…’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgalinde en yakın destekçilerinden biri olan Kadirov, Batılı güçlerin Ukrayna'ya paralı asker yardımında bulunması durumunda Putin’in nükleer silah kullanmakla tehdit etmesi gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Putin'e Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ele geçirme hedefinden vazgeçmemesi konusunda da çağrıda bulundu.

MYNET - DIŞ HABER

Rus kuvvetleri Ukrayna'nın başkentinden geri çekilmesine rağmen, Kadirov, Mariupol çevresindeki Çeçen güçlerle savaşa şahsen katıldığını iddia etti. 45 yaşındaki liderin son videosunda, Rusya Devlet Başkanı'nı ve yakın çevresinin çeşitli üyelerini eleştirdiği ve süren bu savaşta bundan sonra ne olması gerektiği konusunda fikrini sunduğunu görüldü.

Rusya'nın Batılı güçleri nükleer savaş başlıklarıyla tehdit etmesi gerektiğini söyleyen Kadirov "Ben olsam Luhansk ve Donetsk'i hemen temizler ve daha fazla çalışmaya başlardım. Ukrayna'ya herhangi bir paralı asker desteği gelirse, belirli noktalarda nükleer silahlarla saldırıya geçeriz" dedi.

‘‘ŞAKA DEĞİL’’

Durumun bir şaka olmadığına dikkat çekerek Batı’nın ve NATO’nun kendileriyle savaş halinde olduğunu belirten Çeçen lider birçok bölgede özellikle Donetsk ve Luhansk’ı kurtarmak için saldırıların devam edeceğini söyleyerek "Bu hedef, yüksek komutanımız, sevgili cumhurbaşkanımız Vladimir Putin tarafından belirlendi" dedi.

‘‘YANLIŞ ANLAŞILDI’’

Ukrayna'daki çatışmanın nasıl gitmesi gerektiğine dair kendi planı olduğunu söyleyen Kadirov, Kiev’den uzaklaşılmasının aslında bir savaş stratejisinin sonucu olduğunu, durumun yanlış anlaşıldığını, Kiev'i ve diğer tüm şehirleri alacaklarını ve hiçbir geri adım atılmayacağını da belirtti. Kadirov sözlerinin devamında ise "İyi niyet jesti düşmanlarımız tarafından yanlış anlaşıldı." dedi.

PESKOV’A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kadirov ayrıca Çeçenistan'daki sarayından Rusya-Ukrayna çatışmasına katılımını gösterdiği iddia edilen haritalar da gösterdi. Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov'a da Kadirov'un bu yılın Mart ayında Putin'den aldığı yeni korgeneral rütbesini açıklamadığı için eleştiride bulundu.



