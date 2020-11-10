Kadrolu eşekler! 7 yıl boyunca bütün çöp onların sırtında

Mardin'in araç girmeyen dar ve merdivenli sokaklarında temizlik işlerinde kullanılan eşekler, kentin bütün çöpünü sırtlarında taşıyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde toplam 6 saat, başlarında bir belediye personeli ile çalıştırılan eşekler, geri kalan zamanlarını belediyenin kendileri için oluşturduğu alanda beslenerek ve dinlenerek geçiriyor.

İş bittikten sonra belediyenin kendileri için oluşturduğu tarihi alanda kalan eşekler, ortalama 7 yıl çalıştırıldıktan sonra emekli ediliyor. Emekliye ayrılan eşekler, hayatlarının geriye kalan kısmını yine belediyeye ait barınakta tamamlıyor.

'ONLARA BAKMAMIZ GEREKİYOR'

Mardin'de semer üreten 2 ustadan biri olan Fikri Çiçek, eşeklerin özel bakımları olduğunu ve insanların cefasını çektiğini ifade ederek, "Şu anda belediye eşekleri bütün Mardin'in çöplerini topluyor. Ara sokaklarımıza araba giremiyor. Bizim cefamızı onlar çekiyor. O hayvanlar dar sokaklarda çöpleri toplaya toplaya götürüyorlar. Onların semerlerini biz üretiyoruz. Özel bakımları var. Çünkü o hayvanlar bizim çöplerimizi topluyor. Onlar da sonuçta bir candır. Allah onları bizim hizmetimize vermiş, bizim de onlara bakmamız gerekiyor" dedi.