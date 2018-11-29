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"Kadrolu" hırsız cemaati canından bezdirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 11:00 | Son Güncelleme

Sultangazi'de abdest alma bahanesiyle bir camiye giren şüphelinin, abdesthanede askıya asılı olan ceketin içerisinden cep telefonu çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL,(DHA) Sultangazi'de abdest alma bahanesiyle bir camiye giren şüphelinin, abdesthanede askıya asılı olan ceketin içerisinden cep telefonu çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süredir Sultangazi'de bir camiye dadanan hırsız, cami cemaatini adeta canından bezdirdi. Defalarca aynı camiye gelerek cemaatin ayakkabısını ve telefonlarını çalan hırsız, son işinde yine kameralara yansıdı. Olay, Cebeci Mahallesi'nde bulunan Mescid-i Aksa Camisi'nin abdest alma bölümünde meydana geldi. Abdest almak isteyen bir vatandaş, son model akıllı telefonunu içerisine koyduğu ceketini abdesthanedeki askılığa astı. Bu sırada cami içerisine abdest alma bahanesiyle giren bir kişi de üzerindeki montu ceketlerin asılı olduğu askılığa astı. Abdest alma ve yüzündeki suyu kurutma bahanesiyle askılığın orada bekleyen şüpheli asılı olan ceket içerisindeki telefonu alıp camiden ayrıldı. Olay anı ise, abdesthanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. "CAMİMİZE KADROLU BİR HIRSIZ DADANDI" Görüntüleri izleyen cami cemaati ceket içerisindeki telefonu alıp camiden ayrılan kişinin son aylarda camiye dadanan hırsız olduğunu belirledi. Cemaatten Muhammet Ayşan, “Camimizde sürekli hırsızlık olayları vuku bulmaktadır. Camimize kadrolu bir hırsız dadandı. Durmadan cemaatimizin cep telefonlarını çalmaya başladı. Bunun için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. Hüseyin Şimşek adlı vatandaş ise, camiye dadanan hırsızın ayakkabı hırsızlığı da yaptığını belirterek, “Eskileri bırakıyor, yenileri alıp gidiyor. Kim olduğunu bilmiyoruz" dedi. Cami cemaatinden Hayrettin Yavuz da,“Hırsızın taktiği her camide olduğu gibi, bizim camimizde de maalesef aynı. Masum vatandaşlarımız ceketini askıya astığı zaman hırsız geliyor, cep telefonunu çalıyor. Kameralar gördüğü halde biz bunu önleyemiyoruz. Sürekli bu kişi geliyor. Maalesef gelip ayakkabılarımızı, telefonlarımızı alıp kaçıyor" diye konuştu.

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