ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında bin 311 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Çorum Belediyesinde taşeron işçi olarak çalışırken Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan bin 311 kişi için belediye ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında ilk kez TİS imzalandı.

Belediye çalışanı bin 311 işçi, yeni sözleşmeye göre yüzde 37 zam, ayrıca bazı sosyal hak ve yardımlar elde etti.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesiyle en düşük işçi yevmiyesinin 88 liradan 99 liraya yükseldiğini söyledi.

Zam görüşmelerini hem belediyenin imkanları hem de işçilerin ihtiyaçlarını gözeterek gerçekleştirdiklerini dile getiren Gül, "Bu sözleşmeyle evli personelimiz aile yardımı almaya başlayacak. İkramiyede yüzde 420 oranında artış yaptık. Çocuk yardımlarında yüzde 174, yemek ve yakacak yardımlarını yüzde 40, dini bayramlarda yaptığımız yardımda yüzde 87, öğrenim yardımlarında yüzde 91 artış sağladık. Daha önce sözleşmede olmayan mama, bez ve sünnet yardımı gibi kalemleri de ekledik." ifadelerini kullandı.