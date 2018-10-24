HABER

"Kaduna'daki şiddet olaylarının dinle alakası yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:26 | Son Güncelleme

Nijerya'nın Sokoto eyaletinin Sultanı Muhammed Saad Ebubekir: - "Bölgede yaşanan şiddet olaylarının din ile alakası yok. Olaylar işsiz insanlar tarafından başlatıldı"

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinin Sultanı Muhammed Saad Ebubekir, Kaduna eyaletinde yaşanan, 55 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan şiddet olaylarının dini nedenlerden kaynaklanmadığını söyledi.

Başkent Abuja'da düzenlenen "Demokratik İstikrar için Ulusal Diyalog" konferansında konuşan Sultan Ebubekir, Kaduna eyaletindeki çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede son beş günde yaşanan en üzücü olayın Kaduna'daki çatışmalar olduğunu ifade eden Ebubekir, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki şiddet olaylarının din ile alakası yok. Olaylar işsiz insanlar tarafından başlatıldı. Halk aç, iyi bir yaşam sürdürmek istiyor. Ülkede her şeyin yolunda olduğunu söyleyemem çünkü bazı şeyler yolunda değil ve bunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca güvenlik sorunlarımız da var. Birçok bölgede kaçırma vakaları ve saldırılar yaşanıyor."

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 19 Ekim'de iki grup arasında çıkan şiddet olaylarında 55 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.

PARTNERBu telefonun 10 GB RM'i varBu telefonun 10 GB RM'i var
Sivas'ta mesire alanında sonbahar güzelliğiSivas'ta mesire alanında sonbahar güzelliği
Sağlık merkezinin kirlenmemesi için galoş takıp içeri girdilerSağlık merkezinin kirlenmemesi için galoş takıp içeri girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muhammed Saad Ebubekir nijerya

En Çok Okunan Haberler

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Cumhur İttifakı açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Cumhur İttifakı açıklaması

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudiler kuyunun aranmasını istemedi!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudiler kuyunun aranmasını istemedi!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında cezalar onandı!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında cezalar onandı!

Cübbeli Ahmet'ten yeni eğitim modeline tepki: Anaokulunda Kuran öğretecek misin?

Cübbeli Ahmet'ten yeni eğitim modeline tepki: Anaokulunda Kuran öğretecek misin?

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

El Kaide'nin bıraktığı Japon vatandaşının kimliği belli oldu

El Kaide'nin bıraktığı Japon vatandaşının kimliği belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.