"Kaduna'daki şiddet olaylarının dinle alakası yok"

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinin Sultanı Muhammed Saad Ebubekir, Kaduna eyaletinde yaşanan, 55 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan şiddet olaylarının dini nedenlerden kaynaklanmadığını söyledi.

Başkent Abuja'da düzenlenen "Demokratik İstikrar için Ulusal Diyalog" konferansında konuşan Sultan Ebubekir, Kaduna eyaletindeki çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede son beş günde yaşanan en üzücü olayın Kaduna'daki çatışmalar olduğunu ifade eden Ebubekir, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki şiddet olaylarının din ile alakası yok. Olaylar işsiz insanlar tarafından başlatıldı. Halk aç, iyi bir yaşam sürdürmek istiyor. Ülkede her şeyin yolunda olduğunu söyleyemem çünkü bazı şeyler yolunda değil ve bunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca güvenlik sorunlarımız da var. Birçok bölgede kaçırma vakaları ve saldırılar yaşanıyor."

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 19 Ekim'de iki grup arasında çıkan şiddet olaylarında 55 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.

