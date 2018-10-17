ÇORUM (AA) - Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, "Kaybetmek üzere olduğumuz dili yeniden hatırlarsak, bu dil ve kültürü birlikte götürürsek var oluruz." dedi.
Çorum Kafkas Derneğinin 50. yıl kutlamaları kapsamında Çorum Devlet Tiyatrosunda "Kaf Dağı'nı aşan ezgiler" programı gerçekleştirildi.
Çerkezlerin vatan hasretini dindirdiği program, Elbruz Halk Dansları Topluluğu'nun gösteriyle başladı. Daha sonra Çerkez sanatçılar Aslan Thakumaşe, Azıda Mış, Tatyana Trekyak ve Betal Luan sahne aldı.
Aslankaya, programın ardından yaptığı konuşmada, Çerkezlerin 1864 yılında sürgün edildiğini belirterek, şunları söyledi:
"Kalabalık kent kültürü içinde Çerkezlerin kimliğini, dilini ve kültürünü unutmaması için dernekler kuruldu. Bu dernekler dilimizi ve kültürümüzü bizden sonraki nesillere aktarmak için faaliyetlerde bulunuyor. Çorum'daki derneğimiz de yarım asır önce kuruldu."
Federasyonun 2018 yılını "ana dil yılı" ilan ettiğini aktaran Aslankaya, şöyle devam etti:
"Çerkezce dünyada en zengin, en eski, en köklü ana dillerden biridir. Bu kadar eski, bu kadar köklü bir dil grubunun bu coğrafyada yok olmasına izin vermeyelim. Bilmeyenlere yeniden okuma yazma öğretmek ve dili yeniden ayağa kaldırmak için çabalıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız bize imkan tanıdı ve okullarda seçmeli ders haline getirdi. Türkiye'nin birçok ilinde okullarda oluşturulan sınıflarda Çerkezce seçmeli ders olarak verilmeye başlandı. Dili öğrenmek isteyen 10 öğrenci için sınıf açılıyor."
Aslankaya, dünyada hiçbir halkın dilini unutarak var olma mücadelesi yapamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Dilimizi unutmamalıyız ki var olma mücadelemizi yapalım. Bu dil grubu ilelebet yaşasın. Kaybetmek üzere olduğumuz dili yeniden hatırlarsak, bu dil ve kültürü birlikte götürürsek var oluruz. Çerkezler bu ülkenin en önemli unsurlarıdır. Dürüsttür, kahramandır ve çalışkandır. Tüm kritik yerlerde onlara görev verilir. Bu özellikleri genetiklerinden alırlar. Dilini ve kültürünü unutmuş bir Çerkezin ne yaşadığı ülkeye ne de kendisine bir faydası olur."
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