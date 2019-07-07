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Kafa derisinde yaralar çıkan 3 yaşındaki Lorin’in tedavisine başlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.07.2019 14:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 3 ay önce yakalandığı bir hastalık nedeniyle önce saçları dökülen, ardından da kafa derisinde yaralar çıkan 3 yaşındaki Lorin Tavukçu’nun dramı, Sağlık Bakanlığı ile Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi.

Kafa derisinde yaralar çıkan 3 yaşındaki Lorin’in tedavisine başlandı

Diyarbakır’da 3 ay önce yakalandığı bir hastalık nedeniyle önce saçları dökülen, ardından da kafa derisinde yaralar çıkan 3 yaşındaki Lorin Tavukçu’nun dramı, Sağlık Bakanlığı ile Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi. Lorin’in tedavisine Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlandı.
Diyarbakır’da yaşayan 3 yaşındaki Lorin Tavukçu’nun önce “egzama”, ardından “mantar” teşhisi konulan hastalığına çare bulunamayınca kendisini eve mahkum eden süreç başladı. Baba Mehmet Ali Tavukçu, saç dökülmelerinin başlamasıyla birlikte Lorin’in saçlarını kazıttıklarını, bu süreçten sonra da kafa derisinde yaralar ve kanamaya kadar varan iltihaplanmaların yaşandığını söyledi.

Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüğü babayı aradı
Sağlık Bakanlığı ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden yetkililer baba Mehmet Ali Tavukçu’yu arayarak, Lorin için ellerinden gelen her şeyi yapacakları sözünü verdi. Bunun üzerine baba Tavukçu, Lorin’i hastaneye götürerek tedavisine başladı. Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlatan baba Tavukçu, kendisini önce İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin aradığını söyledi. Baba Tavukçu, “Lorin’in hastalığı ve şu ana kadarki tedavi süreçleri hakkında bilgi aldılar. Ardından Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Cilt Hastalıkları Bölüm Başkanı olan uzman hekime yönlendirdiler. Lorin’den kan örnekleri alındı. Mantar teşhisi ile iki aylık bir tedavi süreci önerildi. Daha önce uygulanan tedavi yöntemleri sonlandırıldı ve farklı bir süreç başladı. Umudumuz, Lorin’in bünyesinin tedaviye cevap vermesi ve en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasıdır. Daha sonra Sağlık Bakanlığından yetkililer aradı. Onlara da anlattım aynı şeyleri. ‘Herhangi bir maddi talebiniz var mı?’ dediler, ‘Hayır’ dedim. Biz üç aydır tedavi peşindeyiz. Kahroluyoruz iyileşme olmayınca. Arayış içerisindeyiz bir çare buluruz diye. Bir hafta kızım hastanede yatırıldı ancak yine çözüm olamadı. Bakanlık yetkilileri, Lorin için bir dosya açtıklarını ve sürekli irtibat halinde olacaklarını belirttiler” dedi.

"Akranları ile oyun oynayamadığı için üzülüyor"
Mehmet Ali Tavukçu, Lorin’in en çok geceleri uyumada sorun yaşadığını kaydederek şöyle devam etti:
“İlk dönemlerde yastıkla yatıyordu ancak son 10 gündür yaralar artınca deride incelme oldu. Yastığa kafasını koyunca acıdan uyuyamıyor. Nefesimle serinletiyorum o uyuyuncaya kadar. Her iki avuç içini alnına yaslayıp yüzüstü uyuyabiliyor ancak. Bu deri hastalığına bize yardımcı olabilecek doktor ve hastanelere çağrımız, bu işin tedavisini yapabilen var ise yardımcı olsalar seviniriz. Lorin, en çok saçlarının kesilmesine ve akranları ile 3 aydır oyun oynayamamasına üzülüyor. Saçları dökülmeye başlayınca saçını makasla incelten annesine olan kızgınlığını da zamanla yendi. Biz çaresizce yapılan tedavinin olumlu geçmesini bekliyoruz.”

Kafa derisinde yaralar çıkan 3 yaşındaki Lorin’in tedavisine başlandı

Kafa derisinde yaralar çıkan 3 yaşındaki Lorin’in tedavisine başlandı

Kafa derisinde yaralar çıkan 3 yaşındaki Lorin’in tedavisine başlandı

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