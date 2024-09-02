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  4. Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 4'ü ağır 7 yaralı

Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 4'ü ağır 7 yaralı

02.09.2024 21:55
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle cadde yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobillerin birinde bulunan 4 kişinin Hendek Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olduğu ve vardiyaya gittikleri öğrenildi.

Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 4'ü ağır 7 yaralı

Vakıf Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, A.A. idaresindeki otomobil ile S.Ş. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçların adeta hurdaya döndüğü kazada 4'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği kazada yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çeşitli hastanelere sevk edildi.

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Kaza sebebiyle yaklaşık 2 saat kapalı kalan trafik araçların yoldan kaldırılması ve temizlik işlemleri sonrasında normal seyrine döndü. Ayrıca, kazaya karışan otomobillerin birinde bulunan 4 kişinin Hendek Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olduğu ve vardiyaya gittikleri öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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