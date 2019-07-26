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Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 18:51 | Son Güncelleme

Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Akşam saatlerine doğru meydana gelen kazada 17 TS 044 plakalı araç, Çan karayolu 10. kilometrede karşı şeritten gelen 17 AS 559 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. 5 kişi yaralanırken, 2 kişi araca sıkıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu araç kesilerek sıkışan yaralılar çıkarıldı. Kazada yaralanan vatandaşlar, bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı
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