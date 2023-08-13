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Kafa kafaya çarpıştılar! Bursa'da korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

13.08.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, kamyon ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada yolcu minibüsünde bulunan Saime Şahin (65) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kafa kafaya çarpıştılar! Bursa'da korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'daki kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Orhaneli kara yolu 10'uncu kilometresindeki Doğancı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan aldığı yolcularla Orhaneli istikametine giden Haluk Arı (57) yönetimindeki yolcu minibüsü, virajda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Bu sırada minibüs, Orhaneli'den Bursa istikametine seyir halinde olan H.B. (40) yönetimindeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Arı ile minibüsteki yolculardan Saime Şahin, A.Ş. (67), O.A. (41), A.S. (53) ve E.M. (18) yaralandı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Saime Şahin, kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)


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