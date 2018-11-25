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Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 00:05 | Son Güncelleme

Sivas’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var!

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında Sivas-Gürün karayolunda meydana geldi. Sivas istikametine giden B.S. yönetimindeki 58 AAH 633 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen İ.C. yönetimindeki 60 AP 485 plakalı otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu araçlarda bulunan M.Y, İ.C, M.E, B.S, Ö.M.C ve O.Y. yaralandı. Yaralılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ve Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ö.M.C’in durumunun ağır olduğu belirtilirken diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik kazası

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