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Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 17:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Bingöl kara yolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. Lice ilçesi yönünden gelen Ramazan Özdağ yönetimindeki 33 RA 274 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 33 SP 982 plakalı otomobil ile Kocaköy ilçesinin Gökçen Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmayla şarampole yuvarlanan 33 RA 274 plakalı otomobil, demir yığınına döndü. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Şeref Özdağ ve Yusuf Mirza Özek isimli bebek olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Ramazan Özdağ ile otomobillerde bulunan Nafye Cingöz ve isimleri belirlenemeyen 5 kişi ise yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Acil servislerde müdahale edilen yaralılardan henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi kurtarılamadı. 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaza yerinde güvenlik önlemi alınırken, yol tek taraflı ulaşıma kapandı. Kazada ölenlerin cesetleri ise otopsi için morga konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kocaköy trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ARAÇ FİYAKALI AMA ÖLENLER O ARAÇTAN ÇIKMIŞ SURAT FİYAKA AZRAİL ORTAK. ACINACAK HALİMZE KİMSENİN KİMSEYE EYWALLAHI YOK AZRAİL İKE HERJES EŞ SOST PARA MAKAM MEVKİ SALTANAT OLMUŞ ÖLÜMLE KOL KOLA DANS EDİYORUZ
son ana kadar it dalaşı yaptıklarına eminim trafikte haklı olduğunu düşünen kişiler ben haklıyım mantığıyla son ana kadar kuyruğu dik tutma derdin de.ama bilmiyorlar ki kafa kafa ya çarpışmaktan sa bariyere direksiyon kırmak gerektiğini.
allah ölenlerle rahmet kalanlara sabır versin
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