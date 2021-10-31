Kafa kafaya facia: 3 ölü

Olay, saat 16.00 sıralarında Tire ilçesi Kahrat Mahallesi Ödemiş Bayındır Devlet Karayolu’nda meydana geldi. İzmir’den Ödemiş istikametine giden Hüseyin Kocaoğlan idaresindeki otomobil, Ödemiş’ten İzmir istikametine doğru giden Canberk B. idaresindeki otomobille kafa karaya çarpıştı. Çarpışmada, Hüseyin Kocaoğlan ve araçta bulunan eşi Havva Kocaoğlan ile Fadime K. hayatını kaybetti.

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Diğer araçta bulunan Canberk B., Gizem B. ve Figen K. de yaralanarak Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüseyin Kocaoğlan idaresindeki otomobilin şerit ihlali yaptığı öne sürülürken, kazayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlatıldı. (İHA)





