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'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

BURSA'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, ''Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu A.A.F.

'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede

Halil ÖZÇOBAN- Serkan AKKUŞ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, ''Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu A.A.F. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Merkez Osmangazi ilçesinde, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, Suriyeli A.A.F.'nin ''Kafa keseceğim" demesi, tepki toplamıştı. Görüntünün sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca A.A.F. için yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çarşamba Mahallesi'nde yakalanan A.A.F., gözaltına alındı. Suriyeli A.A.F., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede

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