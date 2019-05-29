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'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

ADLİ KONTROLLE SERBEST  Bursa'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, ''Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu A.A.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Bursa'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, ''Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu A.A.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A.F.'nin, savcılık sorgusunda, ''Arkadaşlarımla sokakta gezerken, adamla kadın kavga ediyordu. Adamın, kadına vurduğu gördüm. Yanlarına giderek, kavgayı ayırdım. Daha sonra o adamla ben kavga etmeye başladım. Çevredekiler kavgayı ayırdı. O sırada elinde kamera ve mikrofon olan kişiler geldi. Ne olduğunu sordu. Ben de 'Kadına vuruyor. O adamın kafasını keserim' dedim. Kadına vuran adam için o cümleyi söyledim. Benim sözlerim çarptırıldı. Suçsuzum'' dediği öğrenildi.
Suriyeli A.A.F., 15 gün arayla bağlı olduğu semt karakoluna giderek, imza atacak.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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