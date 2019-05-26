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'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 16:54 | Son Güncelleme

BURSA'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda ''Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu, gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, Suriyeliye tepki göstermişti.

'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli gözaltında

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda ''Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu, gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, Suriyeliye tepki göstermişti.
Merkez Osmangazi ilçesinde, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, ismi açıklanmayan Suriyelinin ''Kafa keseceğim" demesi, tepki toplamıştı. Görüntünün sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Suriyeli için yakalama kararı çıkarıldı. Kısa sürede gözaltına alınan Suriyeli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "'Kafa keserim' diyen ve Suriyeli olduğu anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

FOTOĞRAFLI

'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli gözaltında

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