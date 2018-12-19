Kafa nakli gönüllüsü bambaşka bir hayat yaşıyor

Aldığı karardan bir süre sonra vazgeçen Valery, bir anda ortadan kaybolmuş, kendisinden hiçbir haber alınamamıştı.

Yeni hayatı şaşırttı

İtalyan Doktor Sergio Canavero'nun kafa nakli operasyonu için gönüllü olan Valery Spiridonov, bir süre sonra bu kararından vazgeçmişi sonrasındaysa Valery Spiridonov'dan pek fazla haber alınamamıştı.

Dünyanın ilk kafa nakli için gönüllü olan Valery Spiridonov'un yeni hayatına dair detaylar ortaya çıktı.

33 yaşındaki Valery Spiridonov'un ABD'nin Florida eyaletine taşındığı, evlendiği ve bir bebek sahibi olduğu ortaya çıktı.

Rus asıllı olan Spiridonov, Florida'da Rus asıllı eşi Anastasia Panfilova ve bebeği ile beraber yaşıyor.

Bilgisayar bilimcisi olan Spiridonov, Florida Üniversitesi'nde bilgisayar eğitimi görüyor.

Henüz altı haftalık bir bebek sahibi olan Spiridonov'un eşi ile beraber fotoğrafı bulunmuyor.