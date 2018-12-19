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Kafa nakli gönüllüsü bambaşka bir hayat yaşıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2018 11:17 | Son Güncelleme

İtalya'da bir doktorun kafa nakli operasyonu için gönüllü olan Valery Spiridonov, şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. Kafa nakli operasyonu ile dünyaya ismini duyuran Valery, şimdilerde evli ve bir çocuk babası.

Aldığı karardan bir süre sonra vazgeçen Valery, bir anda ortadan kaybolmuş, kendisinden hiçbir haber alınamamıştı.

Yeni hayatı şaşırttı

İtalyan Doktor Sergio Canavero'nun kafa nakli operasyonu için gönüllü olan Valery Spiridonov, bir süre sonra bu kararından vazgeçmişi sonrasındaysa Valery Spiridonov'dan pek fazla haber alınamamıştı.
Dünyanın ilk kafa nakli için gönüllü olan Valery Spiridonov'un yeni hayatına dair detaylar ortaya çıktı.
33 yaşındaki Valery Spiridonov'un ABD'nin Florida eyaletine taşındığı, evlendiği ve bir bebek sahibi olduğu ortaya çıktı.
Rus asıllı olan Spiridonov, Florida'da Rus asıllı eşi Anastasia Panfilova ve bebeği ile beraber yaşıyor.
Bilgisayar bilimcisi olan Spiridonov, Florida Üniversitesi'nde bilgisayar eğitimi görüyor.
Henüz altı haftalık bir bebek sahibi olan Spiridonov'un eşi ile beraber fotoğrafı bulunmuyor.
Bir yıl önce Moskova'da evlenen çift ABD'de mutlu bir hayat sürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Valery Spiridonov kafa nakli

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